民眾黨祝福鄭麗文訪美順利 深化台美安全、民主價值合作交流

針對國民黨主席鄭麗文本周將率團訪問美國，台灣民眾黨對此表示，樂見朝野政黨持續深化與國際社會的交流，也祝福鄭麗文此次訪美行程順利。

鄭麗文明天即將率團訪問美國，為期兩周走訪東西岸重要城市，預計先在西岸的舊金山展開參訪行程，隨後前往東岸的波士頓、紐約、華府等地與美國政界及智庫交流，最後則再度回到西岸的洛杉磯進行拜會僑胞行程。

台灣民眾黨今天表示，面對當前複雜的國際局勢與台海情勢，期待鄭麗文此行能夠向美方清楚傳達台灣人民堅定守護民主自由、維護區域和平穩定的決心，並且持續深化台美之間在安全、經貿及民主價值上的合作交流。

民眾黨也說，台灣人民真正期待降低衝突風險、守護和平現狀，同時讓台灣在國際社會獲得更多支持與尊重，共同為印太地區的和平與繁榮努力、一起為台灣爭取最大國家利益。