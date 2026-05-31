邱義仁：賴總統主張兩岸維持現狀 延續蔡英文路線

前國安會秘書長邱義仁表示，總統賴清德的兩岸主張延續前總統蔡英文路線，中華民國與中華人民共和國互不隸屬、兩岸維持現狀；因應中國擴大對台滲透，甚至在台布建武裝力量，賴總統希望軍民齊心提升國家與社會韌性，為的是讓全民能安居樂業。

美國總統川普結束訪中行程後，「台灣獨立」議題再度成為國際關注焦點。民進黨智庫新境界文教基金會副董事長邱義仁接受中央社訪問，作以上闡述，並駁斥外界所謂「韌性台獨」說法。

他說，賴總統的兩岸主張核心立場始終是「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，多次重申「維持現狀」，上任後為因應中國對台滲透，致力強化台灣全社會防衛韌性。

邱義仁表示，智庫接待許多國際訪賓時，最常被問到的兩個問題，一是「賴總統是不是在推動台獨」，二是賴政府推動的「韌性」究竟是什麼？他認為，這兩項議題經常被刻意混為一談，甚至被不當貼上「韌性台獨」標籤，因此引發許多批評。

他指出，賴總統從當選、就職到執政兩週年以來，不斷重申延續蔡英文路線。所謂蔡英文路線，就是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，台灣前途由2300萬人民共同決定。

談及賴政府積極推動提升全社會防衛韌性，邱義仁認為，這與中國近年持續擴大對台滲透有直接關聯。

他表示，從前總統馬英九執政以來，中國對台灣的滲透與影響力愈來愈深，不論是經濟往來、人員交流、宗教活動或媒體協力都可見其影響。

邱義仁指出，根據國安單位統計，2024年因共諜案遭起訴人數達64人，是2021年的3倍多；其中，統促黨、復康聯盟黨及台灣軍政府等個案，更涉及為中國發展組織、布建武裝力量，「在民主自由社會令人匪夷所思，但卻真真實實存在於當前台灣社會」。

他說，賴總統認為中國對台灣的滲透與影響力已顯著擴大，成為極為嚴重的問題，「若不處理這些問題，國家搞不好就完蛋了」，這也是賴政府上任後必須嚴肅面對的挑戰。

邱義仁表示，中國近年不僅持續對國軍進行滲透與間諜活動，也透過核發中國護照，以及利誘台灣民眾申辦居住證、定居證與身分證等方式，企圖模糊台灣人民的國家認同。

談到強化社會韌性與全民防衛觀念，邱義仁認為，台灣社會過去常將國防視為軍人的責任，「但是當你面對這麼強大的中國，要怎麼安居樂業，軍民不一起合作，怎麼安居樂業，講白的就是這樣。」

他表示，若把軍與民、公部門與私部門切割開來，台灣整體防衛就無法做好。台灣面對強大的中國，必須整合軍民力量，發揮整體國力，才能提升嚇阻與防衛能力。

因此，賴總統上任後即成立總統府全社會防衛韌性委員會，由總統擔任召集人，並延攬季連成出任專責政務委員。

邱義仁指出，過去從未有政務委員專責處理全社會韌性事務，這項安排顯示賴總統認為強化國家韌性是極為重要且迫切的任務。季連成在政府中的角色就是負責整合軍民資源、協調各部會與民間力量，推動提升國家韌性的各項工作。

今年是總統直選30週年，台灣歷經3次政黨輪替，民進黨籍總統有陳水扁、蔡英文及賴清德。邱義仁表示，陳水扁完成首次政黨輪替；蔡英文則推動年金改革、一例一休、同婚合法化及兵役改革等多項重大改革；賴總統上任至今最鮮明施政主軸，則是打造更具韌性的台灣。

他認為，總統8年任期能完成兩項重大改革已相當不容易，蔡英文任內推動4項重大改革，更是極為艱鉅的工程；而賴總統當前最重要的任務，則是在中國威脅持續升高之際，強化國家與社會整體韌性，提升台灣面對風險與危機的處理能力。