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鄭麗文明訪美 王定宇點名訪團一成員示警：勿傳遞中共論調

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／本報資料照片
民進黨立委王定宇。圖／本報資料照片

國民黨主席鄭麗文將在6月1日晚間率團訪美，民進黨立委王定宇31日示警，鄭麗文率團赴美卻帶著長期與中共論調一致的陸配中常委，他認為這行最起碼要帶去台灣真實的聲音，否則台灣選票將會制裁出賣台灣的政治人物跟政黨。

媒體報導，鄭麗文此行共有14人，主要成員包含國民黨駐美代表秦日新、前駐美代表袁健生、黨主席特別顧問兼中常委李德維、中常委勤彭蓁、國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀及工作人員。

王定宇指出，鄭麗文訪團成員特別安排中國籍配偶中常委隨團，該中常委不僅擔任中國官方「台企聯」幹部，也在國民黨內部長期主張中華人民共和國「一中促統」併吞言論，不免讓人擔憂，鄭雖然從台灣出發，若帶去的是中共論調，對台灣來講非常遺憾且負面。

王定宇呼籲，作為台灣人民納稅人供應資源的政黨，過去在台灣也長期以反共執政的中國國民黨，鄭麗文訪美最起碼要帶去「台灣真實的聲音」，包含超過8成以上的民調及多次的選舉顯示，台灣人民主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬、台灣人民不接受中共併吞台灣，更別說一國兩制。

針對中國長期對台論調，王定宇說，消滅中華民國主權、在國際社會抹去台灣存在、圍堵台灣國際參與，及削弱台灣自我防衛力量，反對台灣跟美國建立軍事上的合作及採購軍事武器。

他要求，期待鄭麗文帶出台灣真實聲音，就算不願意或不能，也不應把中國那一套論調用「和平」來偽裝，假裝要和平，結果讓中華民國台灣的主權不見；假裝為了和平，結果削弱了台灣自我防衛的力量、反對軍售；假裝要和平，把台灣抹去不見，只剩下「一中」中華人民共和國的一中。

鄭麗文 王定宇 中共 中常委 李德維 國民黨

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