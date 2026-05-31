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頻被媒體名嘴爆料 黃國昌：用最大心胸包容 做該做的事

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃國昌（前排左2）、柯文哲（左3）參加民眾黨共識營。記者鄭國樑／攝影
黃國昌（前排左2）、柯文哲（左3）參加民眾黨共識營。記者鄭國樑／攝影

媒體主持人黃光芹爆料民眾黨主席黃國昌新書不是自己寫，還爆料黃過去跟蔡英文不合，黃國昌今天受訪強調個人的情緒，他都用最大的包容，有一些跟客觀事實不符合的事情，根本沒有必要去一一回應，過去連不是他寫的書，都可以說成是他幫李登輝寫的，這稍微太離譜。

黃國昌重申，個人的情緒，他都用最大的心胸去包容，他也知道大家在現在這個環境裡面，日子一直都不是很好過，可是講到有一些真的太過奇奇怪怪的東西，他覺得真的沒有必要一一去回應，我們在工作崗位上做該做的事情，回應支持者對我們的期待才最重要。

對於黃光芹指黃國昌過去在時代力量是反柯文哲，黃國昌說，他在時代力量的時候，跟柯文哲主席其實沒有什麼往來，2019年柯創立台灣民眾黨，時代力量、民眾黨兩個就是一個友善競爭的關係。他還記得2019年8月聽到柯主席創了台灣民眾黨，那時候記者朋友來問他，他還是一樣說，台灣社會能夠有一些良性的競爭，對台灣社會是好處，最重要的事情，是我們堅持第三勢力的道路，希望為台灣的年輕人打造一個新政治的道路，這個理念跟方向是相同的。

黃國昌 名嘴 黃光芹

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