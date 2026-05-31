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鄭麗文明啟程訪美說明「 和平繁榮之鏈」造訪5城市與華府智庫閉門座談

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照

國民黨主席鄭麗文明天將啟程訪問美國，幕僚表示，此行主軸是「和平」，說明台灣應扮演「和平繁榮之鏈」的角色，將依序造訪舊金山、紐約、波士頓華府及洛杉磯，預計6月16日返台。訪團除規畫拜訪美國國會、美國在台協會（AIT）華盛頓總部，以及美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）展開閉門座談。

鄭麗文預計明天出發前，親自舉行記者會說明相關行程與公布隨團成員。包括國民黨駐美代表秦日新、駐美前代表袁健生、主席特別顧問李德維、國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀與工作人員等人將隨行。

據規畫，鄭麗文此行安排多場校園及智庫交流，包括在哥倫比亞大學演講、哈佛大學及麻省理工學院與學者交流，陸續造訪紐約智庫「外交關係協會」（CFR）與亞洲協會（Asia Society），預計6月9日抵達華府，造訪智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）、拜會美國在台協會華盛頓總部，與國會議員交流。

西岸行程則聚焦於僑宴互動，吳亮儀表示，5大城市皆會舉辦僑宴，在舊金山期間，鄭麗文將特別拜會中華總會館，並前往聖瑪利公園向國父孫中山銅像致敬。

國民黨國際事務部主任董佳瑜指出，此次訪美核心主軸定調為「和平」，要向美方政界、智庫與學界完整說明國民黨立場、降低國際社會因資訊落差產生的誤解和標籤。她表示，國民黨主張，台灣不應只是冷戰論述下戰爭的前沿，而應扮演「和平繁榮之鏈」的角色。

李德維今受訪表示，鄭麗文念茲在茲台海的和平安全、台灣人民未來的福祉，此次訪美的重點還是在，台海和平如何讓美中台關係創造三贏局面，讓三邊都能安心、放心。

此外，由於文傳會主委尹乃菁已請辭待命，此行未有文傳發言系統隨行，李德維表示，有秦日新、袁健生協助，還有國際部與海外部的詳細規畫，訪美行一定會把相關資訊完整提供。

鄭麗文 華府 波士頓 華盛頓 美國在台協會

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