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總統再提朝野共商國事 黃國昌：賴清德說一套、做一套

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃國昌、柯文哲參加民眾的共識營受訪。記者鄭國樑／攝影
黃國昌、柯文哲參加民眾的共識營受訪。記者鄭國樑／攝影

賴清德總統昨天參加輕年論壇再提朝野政黨召開國事會議，民眾黨主席黃國昌今日上午受訪​表示，這已經不是賴清德總統第一次說要朝野坐下來共商國事，他已經說了非常多次了。但問題很明顯啊，賴清德說一套、做一套。嘴巴喊要和解，實際在搞大罷免。

黃國昌指出，他還記得去年520的時候，總統希望跟大家真誠坦率交換意見、共商國事，結果，最後帶頭發動大罷免，把整個社會搞得四分五裂。現在進一步濫用總統的職權，毀憲亂政。他想可能最近賴總統或許要移轉沒有辦法接到川普總統電話的焦點，又把朝野和解這個議題再丟出來。

黃國昌認為朝野共商國事這件事情，對賴總統來講，彷彿已經變成了免洗筷，只是拿來遮醜的遮羞布而已。不過，台灣民眾黨，我們還是跟之前創黨主席柯文哲一直跟我們說的一樣，國家利益大於政黨利益，賴清德總統如果真的有這種誠意的話，就不要只是動嘴巴，採取具體的行動。

按聯合新聞網報導，賴清德總統昨天參加輕年論壇，被問及目前國內政治分歧之下，身為總統該如何讓不同黨派的人，一起坐下來好好談。賴總統再提期盼朝野共商國事，表示這不僅對他來講比較輕鬆，對國家也是比較好。賴總統指出，民主政治雖難免有政黨競爭，但也應該有合作機會，過去因應外力威脅嚴峻，曾主動邀請在野黨來到總統府聽取國安報告，但很可惜最終未能成行。

台灣民眾黨在桃園召開2026黨公職共識營，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌今天都到場國民黨，媒體問美國要暫停對台灣140多億美元軍售，台灣是不是被當作美、中之間的棋子？柯文哲說，他過去說過幾次，兩岸關係不是指台灣海峽兩岸，兩岸關係是指太平洋兩岸。現在美中對抗是目前整個世界的趨勢，所以所謂的台灣問題，是在美中對抗的全世界架構底下，台灣要去找出最佳的生存位置，就是這樣。

黃國昌 賴清德 民眾黨

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