國民黨要再修黨產條例 黃國昌：台灣民眾黨不會支持

台灣民眾黨在桃園召開2026黨公職共識營，今天第二天議程，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌都到場國民黨，聯訪時被問國民黨要再修黨產條例，民眾黨有沒有想要支持嗎？黃國昌表示不會。

​黃國昌說明不會修黨場條例的理由，因為在立法院上個會期的時候，民眾黨參與黨產條例的修法，已經做過一次的修正。，那時候台灣民眾黨的立場非常的清楚，就是說過去從國家取得的不當黨產，要拿回來還給國家還給人民，這事台灣民眾黨完全的支持。​

所以，上一次在修法的時候，民眾黨提出了不同的意見，經過提出的再修正動議以後，那最後，最後限縮到只追救國團。黃國昌強調，修黨產條例​這件事情我們在去年的立場已經非常的清楚了，所以如果要再推動黨產條例的修法的話，台灣民眾黨不會支持。

按立法院三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正案，明定「曾隸屬於國家者」不適用附隨組織規範，上次修法外界解讀形同為救國團等團體解套，允許救國團追討過去遭凍結的資產