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徐國勇稱「批評總統搞不好還打電話稱讚你」接過賴電話？蔣萬安反應曝
民進黨昨舉辦四十周年紀念青年座談，秘書長徐國勇稱台現股市飆破4萬點，有年輕人怨「都別人在賺」，徐問「你難道沒受益？」還說台灣從極權到民主不容易，現批評總統完全不會有事，搞不好還會打電話給你說「你的意見很好」。過去常向中央諫言的北市長蔣萬安今被問「有沒有接到過賴總統電話？」蔣僅笑表示「呵..沒有，謝謝！」
徐國勇昨天說，台灣現在股市飆破4萬點，是全世界第五大股市，有年輕人埋怨「都別人在賺」，但股稅早已成為政府稅收，用社會福利的方式造福每個人，「你難道沒有受益嗎」？徐還說，民進黨創黨40年，台灣在這40年改變了，現在批評總統完全不會有事，賴總統搞不好還會打電話給你，說「你的意見很好」。
蔣萬安今天上午赴大安高工頒獎給今年高中市長獎得主，過去北市長蔣萬安常針對中央施政受訪時「諫言」賴總統，蔣今也被問有沒有接過賴總統電話，蔣萬安回應表示「沒有」。
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