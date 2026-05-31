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鄭麗文將訪華府 擬拜會AIT、與CSIS等智庫閉門座談

中央社／ 華盛頓30日專電

國民黨主席鄭麗文預計6月1日出訪美國，走訪東、西岸重要城市。據規劃，鄭麗文將於9日晚間抵達華府、12日離開，期間預計拜會美國兩黨國會議員，並在「戰略暨國際研究中心」（CSIS）等3家主要智庫進行閉門座談，針對台灣議題交換意見。

據了解，鄭麗文在華府期間，也預計前往美國在台協會（AIT華盛頓總部（AIT/Washington）拜會，與美方交流。AIT在維吉尼亞州阿靈頓設有華盛頓總部，在台灣駐美代表處及美國各政府單位間扮演聯絡角色。

鄭麗文預計6月1日啟程前往美國進行為期2週訪問，將先抵達美國西岸舊金山展開參訪行程，接著前往東岸的波士頓、紐約、華府等地與美國政界、智庫交流，最後再回到美國西岸洛杉磯進行拜會僑胞行程。

國民黨駐美代表秦日新今天接受中央社記者訪問表示，鄭麗文這次訪美主要傳達對台海和平的看法，並針對台海局勢、台美關係等議題與美方政界、學界人士交流。

秦日新指出，鄭麗文預計9日晚間抵達華府，規劃10日至12日每天都有拜會美國國會議員的行程，包括共和黨、民主黨議員；訪問華府期間，鄭麗文也預計到CSIS等3家主要智庫進行閉門座談。

另外，據目前規劃，鄭麗文11日晚間將出席華府僑宴，12日將分別接受華府的國際媒體、華文媒體聯訪，預計當天晚上離開華府前往行程最後一站。

關於鄭麗文將於6月訪美，AIT處長谷立言（Raymond Greene）日前受訪表示，相信美國各機構會問到，國民黨領導層是否正在從根本上改變黨的政治取向，鄭麗文此次訪美是「釋疑」機會。

國民黨文傳會主委尹乃菁當時回應表示，國民黨始終維護中華民國憲政體制、遵循中華民國憲法、反對台獨。鄭麗文訪美時，會清楚說明國民黨一貫主張和立場。

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