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美媒預料：習近平訪美前 川賴不會通話

聯合報／ 編譯劉忠勇茅毅張曼蘋屈彥辰／綜合報導
美國總統川普會不會和賴清德總統通話？CBS預料在秋天前不可能。 （路透）
美國總統川普會不會和賴清德總統通話？CBS預料在秋天前不可能。 （路透）

美國總統川普十五日結束國是訪中行程後，曾兩度提到可能在對台軍售上與賴清德總統通話。但美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）廿九日引述幾位知情人士報導，在中國大陸國家主席習近平今秋回訪美國前，預料川普已不會和賴總統通話。

川普十四日已在中方為他所設的國宴中，邀習近平九月廿四日訪美。中國駐美公使邱文星廿七日對記者說，習近平已同意今秋訪美，但「日期必須確定」，而在如此重要的國是訪問前，「必須創造有利條件」。

對此，ＣＢＳ詢問川普政府官員看法。一位白宮官員請記者去看川普的相關發言。

另外，美國國防部長赫塞斯卅日在新加坡香格里拉對話發表演說，並在接受提問時被問到美國對台軍售，他也表示，「未來任何的對台軍售決定，如同總統川普所言，將是他說了算」。

民進黨立委王定宇表示，台美間真正重要的是高層溝通和各項事務的協調，雙邊關係建立在共同價值與互利之上，樂見史上首次美國現任總統跟台灣民選總統互通電話，但這其中有很多的細節要處理，何時通電話，就留待白宮去處理。

王定宇說，台灣該思考的是爭取國家最大的利益，例如對美軍購順利進行；台美關係是穩固的，溝通是順暢的，在安全議題上也是密切合作的，與其對盟友疑東疑西，不如反求諸己，台灣要堅定對自我防衛的承諾與意志，才是最重要的。

對於川賴通話可能性似乎減少，國民黨立委李彥秀說，這符合各界的預期，五角大廈海軍代理部長高雄日前在國會聽證會表態「美國已暫停規模達一四○億美元的對台軍售案」，就可看出端倪。

李彥秀表示，爭取台美在政治、國防、貿易上實質合作、擴大交流，可能遠比川賴通話更務實且有意義。

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