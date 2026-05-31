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黨產訴訟戰 藍：不假設敗訴

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
圖為位於松江路上的不當黨產處理委員會。記者林澔一／攝影
圖為位於松江路上的不當黨產處理委員會。記者林澔一／攝影

黨產會認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織並將股權移歸國有，國民黨在股權移轉案敗訴定讞，而中投案上訴最高行政法院審理中。國民黨發言人江怡臻表示，黨產條例具舉證責任倒置的違憲問題，唯有修法才能因應，對訴訟抱持審慎，不會假設敗訴；藍營人士示警，在現在政治氛圍下，要慎防執政黨進一步動作讓國民黨徹底斷炊。

黨產會對國民黨產祭出行政處分，幾個重大案子中如八點六四億元日產追徵案，國民黨敗訴；卅二點四億元國發院土地追徵案訴訟中，國民黨一審勝訴；中投、欣裕台移轉國有案，國民黨敗訴定讞，中投案正訴訟中，中投作為訴訟主體，國民黨參加中投的訴訟，目前更一審敗訴，上訴最高行政法院。

江怡臻說，國民黨評估國發院追徵案勝訴機率高，因先前的大孝大樓及舊中央黨部法院皆判決國民黨勝訴，判決理由中表示，當時都已不在國民黨名下，並且黨產會未能舉證國民黨是「非相當對價取得」，故法院認為並非不當黨產。

江怡臻說，另有關中投案，國民黨須要舉證當時的資源來源為黨費、政治獻金或捐贈，惟年代久遠，國民黨無法舉證，但這正恰恰說明黨產條例舉證責任倒置的違憲問題，能夠因應本案的途徑，只有修法。

國民黨與黨產會還在爭訟，黨主席鄭麗文（圖，國民黨文傳會提供）希望國民黨立委透過修法來解決黨中央債務問題。
國民黨與黨產會還在爭訟，黨主席鄭麗文（圖，國民黨文傳會提供）希望國民黨立委透過修法來解決黨中央債務問題。

江怡臻說，中投是國民黨投資的事業，利用中投給付給國民黨的股利來支付黨工的退休金天經地義，「我們對於訴訟，還是抱持著審慎的態度，不會假設自己敗訴。」

藍營人士表示，即便中投案贏了，要到能夠用來給付，仍須經漫長法律程序；他說，在現在政治氛圍下，仍要慎防執政黨有進一步動作讓國民黨徹底斷炊。

江怡臻 藍營 黨產條例

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