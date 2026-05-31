鄭麗文想推修法討黨產 藍委怕影響選舉

為清償積欠黨工的退休金，國民黨主席鄭麗文推動修正黨產條例，盼趕在今年黨產訴訟確定前把黨產討回來。但國民黨立委態度保留，有人認為，要再修法討黨產恐是徒勞，不僅白營不會支持，民進黨政府一定不副署、不公布，再加上今年是地方選舉年，強推恐再次造成國民黨中央與黨團的關係緊張。

針對修正黨產條例討回黨產，鄭麗文曾表示，國民黨帳面上仍有負債廿幾億元，總要把債還完，否則今年黨產訴訟可能要三審定讞。據了解，藍營內修法草案版本已完成，卻在國民黨立委的諸多考量下，遲遲沒有進展。藍委透露，黨產條例若要提出修法草案，應是由立法院內政委員會審查，目前沒有人收到相關訊息。

國民黨立委翁曉玲說，黨產條例違反法不溯及既往原則，是針對特定個案立法；若國民黨有決心，應廢除黨產條例或適度修正。至於未來是否可以請求回復原狀，翁曉玲說，要看未來方向如何，黨內沒有討論，但若已訴訟定調哪些不是屬於國民黨產，基本上也沒有回復原狀的必要。

不具名的國民黨立委表示，國民黨中央再修黨產條例幫國民黨跟婦聯會解套恐是徒勞，可能再次造成黨中央與黨團的緊張對立，徒增民進黨操作的空間。今年是地方選舉年，目前有五位立委要投入年底選戰，後年國會改選接踵而至，黨中央若強推修法，阻力不亞於推動「三八○○億元＋Ｎ」版的軍購特別條例。

該藍委說，上次修法替救國團解套已是藍白最大公約數，民眾黨恐不會支持將適用範圍擴大至國民黨以及婦聯會，強行推動修法恐成藍白合作的破口；即便國民黨靠著立院相對多數闖關，行政院長卓榮泰一定不副署，賴清德總統不公布，再祭出網軍和側翼來全面抹黑。國民黨的首要目標是今年奠定勝績，後年重返執政，繼續在黨產議題做無謂糾結，百害無一利。

另一方面，立法院內政委員會廿八日審查黨產會預算，國民黨立委質疑黨產會幾乎無調查新事證和新案件，幾乎只剩訴訟功能，質疑存續正當性，亦可在行政院有個任務編組即可。據了解，國民黨立委王鴻薇和張智倫就黨產會存續問題質詢，並非國民黨團授意。

翁曉玲說，追查不當黨產已告一段落，自然沒有存在必要，她支持廢掉黨產會。也有藍委表示，民進黨在大選年定無所不用其極，倘國民黨推高度政治性法案，例如廢掉黨產會，綠營必狂貼標籤操作恐不利選戰，同時也要考量白營意見，「廢黨產會雖重要，但打贏選戰更重要」。