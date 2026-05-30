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「近年社會烏煙瘴氣」鄭麗文與台灣宗教界會談 盼把大愛推廣出去

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今日偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席蕭旭岑等，與台灣宗教界領袖會談。圖／國民黨文傳會提供
國民黨主席鄭麗文今日偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席蕭旭岑等，與台灣宗教界領袖會談。圖／國民黨文傳會提供

國民黨主席鄭麗文今日偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席蕭旭岑等，與台灣宗教界領袖會談。鄭表示，台灣是一個非常特殊、難得的地方，能讓不同宗教齊聚一堂，彼此尊重、平等交流，這是台灣非常珍貴的天賜恩賜。

鄭麗文說，面對今日世界亂局，更需要以寬大的胸懷看待彼此，珍惜台灣得天獨厚的宗教和諧、善良力量與和平善緣，並把寬容、大愛與正能量從台灣推廣到全世界。

鄭麗文指出，台灣雖然渺小，卻能做很大的事。台灣不只有外界難以理解的經濟奇蹟，更重要的是，台灣宗教力量所展現出的寬容、大愛與善良，不只在台灣發光，也散布到全世界。她表示，台灣宗教走向世界時，不會與當地宗教產生衝突或矛盾，這一點「我看全世界做不到，只有台灣做得到」，因此更應把台灣這份特殊的正能量散布出去。

鄭麗文表示，推動兩岸和平的同時，國民黨也期待從台灣出發，追求世界和平，盼有一天全世界的殺戮與戰爭能夠徹底絕跡。她坦言，這樣的理想仍然非常遙遠，但台灣可以從自身最珍貴的宗教包容與善良力量開始，為混亂的世界帶來更多正面能量。

鄭麗文提到，近年台灣社會似乎有些烏煙瘴氣，也充滿許多負能量，因此今日能在訪美前夕與各宗教領袖相聚，感受到大家身上的正能量，是非常難得的機會。她表示，美國現況也非常複雜，世界各地同樣面臨混亂局勢，台灣更應把善良、寬容與宗教大愛帶出去，這是台灣特殊的底氣，也是台灣走遍天下都能交到好朋友的重要原因。

鄭麗文強調，世界上許多殺戮與仇恨，根源來自宗教衝突；台灣能讓所有宗教齊聚一堂、相互尊重，更顯得難能可貴。她期盼未來台灣所有宗教不但能持續齊聚一堂，也能把這分善緣與寬大的胸懷推廣到全世界，讓台灣成為和平、寬容與大愛的重要力量。

鄭麗文 蕭旭岑 李乾龍 國民黨

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