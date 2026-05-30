快訊

前五大ETF將換股！0050及006208可能新增四檔AI股 剔除和泰車、台塑等

健康亮紅燈...i-dle舒華高燒確診A流 公司證實「缺席演唱會」

聽新聞
0:00 / 0:00

租金補貼要縣市分攤引反彈…國土署：財劃法修正後 地方可支配財源增加

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部去年發文給各縣市政府，要求地方分攤今年租金補貼1至4成，當時引發縣市反彈，今年5月14日再召集各縣市開會，縣市仍不滿。圖／聯合報系資料照
內政部去年發文給各縣市政府，要求地方分攤今年租金補貼1至4成，當時引發縣市反彈，今年5月14日再召集各縣市開會，縣市仍不滿。圖／聯合報系資料照

內政部去年發文給各縣市政府，要求地方分攤今年租金補貼1至4成，當時引發縣市反彈，今年5月14日再召集各縣市開會，縣市仍不滿。對此，國土管理署今表示，財政收支劃分法修正後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加，租補政策的核心目標是減輕民眾居住負擔，中央與地方並非對立關係。

國土署指出，協助租屋民眾減輕居住負擔、照顧青年及弱勢家庭，一直是政府重要政策目標。在2021年以前租金補貼即採中央與地方共同分擔經費模式，部分地方政府更額外加碼補助，提高照顧力度，且自2025年起，租金補貼資格即由地方政府審查；2022年至2026年間，考量國家整體經濟良好及財政相對充裕，租金補貼改由中央全額負擔，協助更多民眾減輕租屋壓力。

國土署表示，但近年財劃法修正後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加。基於財政權責相符原則，規畫自2027年度起回復過去中央與地方共同分擔機制，依各縣市財力分級，由地方分攤1至4成經費，延續中央與地方協力合作、共同照顧租屋民眾的政策方向。

國土署指出，目前全國租金補貼核定戶數約85萬戶，其中台中市19萬戶、新北市13萬戶、桃園市及高雄市各10萬餘戶為前幾大受益都市，租金補貼已成為青年、新婚家庭及弱勢族群的重要支持措施，目前全國租補中青年族群約48萬戶、佔比6成，經濟或社會弱勢補貼戶為31.3萬戶、占比3成，反映出地方與中央共同投入的重要成果。

國土署強調，租金補貼政策的核心目標始終是減輕民眾居住負擔，中央與地方並非對立關係，而是共同照顧租屋族的重要夥伴。期盼各地方政府支持並配合編列相關預算，攜手維護租屋民眾權益，讓有需要的家庭都能獲得穩定且持續的照顧。

租金補貼 國土署 財劃法

延伸閱讀

新北今年首波社宅招租 板橋土城共265戶 6/10起開放申請

土方市場遭爆哄抬 國土署：均價1,065元、異常漲價必查

全台首創！桃園可負擔住宅條例三讀 鎖定年輕婚育家庭

竹縣橫山鄉6年來4度普發現金 7月將再發5000元補助

相關新聞

股市破4萬點、青年怨分配不均 徐國勇：難道你沒有受益嗎？

民進黨舉辦四十周年紀念青年座談，副總統蕭美琴與黨秘書長徐國勇、台中市長參選人何欣純在台中與青年對談。徐國勇表示，台灣現在股市飆破4萬點，是全世界第五大股市，有年輕人埋怨「都別人在賺」，但股稅早已成為政府稅收，用社會福利的方式造福每個人，「你難道沒有受益嗎」？

再喊朝野坐下來共商國事 賴總統：一直是期盼的事

賴清德總統今天出席「今周刊」所舉辦青年論壇，被問及目前國內政治分歧之下，身為總統該如何讓不同黨派的人，一起坐下來好好談。賴總統表示，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事，這不僅對他來講比較輕鬆，對國家也是比較好。

鞭刑恐難達共識 藍白仍手握多項公投綁大選備案

公投法去年底完成修正，「公投綁大選」再成提高年底地方選舉投票率的武器。國民黨立法院黨團原規劃於昨日院會提出「鞭刑公投」，但因與民眾黨團尚未取得共識，最終並未送案。不過，據了解，盡管藍白對鞭刑議題看法不盡相同，雙方仍握有多項公投備案，待凝聚共識後提出，確保11月28投票日，公投案不會缺席。

黨產訴訟戰、中投案持續中 國民黨：不會假設自己敗訴

不當黨產處理委員會（黨產會）認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，兩家公司全數股權移歸國有。中投、欣裕台興訟，一審敗訴，二審廢棄發回更審，台北高等行政法院更一審去年判決兩家公司敗訴，可上訴。國民黨發言人江怡臻說，針對本案能因應途徑唯有修法，對於訴訟抱持審慎，不會假設自己敗訴。

遭爆料情書風波 柯文哲批台灣名嘴文化「講了十幾年不用負責」

政治評論員吳靜怡日前爆料，台灣民眾黨創黨主席柯文哲曾有婚外情，寫過情書給其他女性。柯今天回應，這種事情也不是一兩天，十幾年來都是如此，台灣的名嘴上電視爆料都不用證據，講完也不用負責，這就是台灣媒體的一個現象，就讓他們繼續講。

租金補貼要縣市分攤引反彈…國土署：財劃法修正後 地方可支配財源增加

內政部去年發文給各縣市政府，要求地方分攤今年租金補貼1至4成，當時引發縣市反彈，今年5月14日再召集各縣市開會，縣市仍不滿。對此，國土管理署今表示，財政收支劃分法修正後，中央可統籌運用財源減少，地方政府可支配財源相對增加，租補政策的核心目標是減輕民眾居住負擔，中央與地方並非對立關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。