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學生談抖音、小紅書影響 賴總統：若沒處理妥善恐將中國當好人
賴清德總統今天出席「今周刊」舉辦的青年論壇，現場由4所學校進行提案，康橋中學的學生談到TikTok、小紅書對台灣的影響，認為長期下來會削弱民主認同，主張要以批判性教育重建民主防線。該想法獲得賴總統認可，直言非常有同感，「如果沒有一個妥善的方式，假以時日，台灣可能就沒有守護民主的意志，會把中國當作一個好人」。
康橋中學主題為「公民素養與民主參與」，同學提到要從歷史思辨培養公民素養，TikTok、小紅書等平台透過演算法進行遮蔽真實歷史，長期下來削弱民主認同；傳統媒體也加劇同溫層極化，讓社會陷入非黑即白對立。這已經是國安層級危機，將嚴重撕裂社會信任，必須透過批判性教育，重建民主防線。
賴總統說，康橋中學的學生提出一個非常嚴肅的問題，不僅僅是教學方式，由技藝導向到論證導向，你們提供的是面對TikTok、小紅書對台灣孩子的影響，「最後看你那一頁我也很有同感」。
賴總統指出，這如果沒有解決，可能會影響到台灣的安全，所以要用歷史的思辨、用過去的歷史讓學生有論辯訓練，知道什麼是對什麼是不對，築起國家認知的盾牌。第二，可以深化民主韌性。第三，也可以培養獨立思考。
賴也說，如果沒有一個妥善的方式，假以時日，台灣可能就沒有守護民主的意志，會把中國當作一個好人，「他要併吞我們、侵略我們，我們會認為他是一個好人、對台灣不會有危險，我們會失去保護國家的意念」。
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