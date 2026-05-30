賴總統出席青年論壇 談成長津貼利多政策、示警中共滲透

賴清德總統今天出席「2026《今週刊》總統與青年論壇」，致詞開頭先問在場學生，他想利用今天這個機會，跟大家做一個國情報告，可不可以？台下回以掌聲後。 他致詞提及「青年海外圓夢基金計畫」，強調政府替青年搭建舞台，也談到國安與主權議題，再度示警中國正持續透過五個面向對台灣進行統戰滲透。

賴清德接著表示，他非常感謝全國百工百業共同努力，台灣經濟進步，固然科技產業扮演很重要的角色，但傳統產業和中小微企業貢獻也很大，所以，台灣經濟成長率不斷進去；他也在就職兩周年演說提出，要用1000億元幫助中小微企業升級、轉型，更有競爭力。

賴清德接著表示，政府持續推動「0到6歲國家一起養」，在他上任之後，公私立高中職免學費，在高中畢業後上大學，政府也提供私立大專校院學雜費補助一年3萬5000元，低收入戶家庭額外再給2萬0000元、中低收入戶1萬5000元。

賴清德也再次說明，「0到18歲成長津貼」，每人每月可以領到政府給予的5000元，0歲到6歲由家長使用、6歲至18歲一半由政府預存入成長津貼專戶，滿18歲時再領回。每一個孩子從出生到18歲，政府總共給予108萬元，其中三分之一、36萬元由政府預存管理，並給予最低兩年期定存利率的保障，再加上政府操作投資的收益，因此最後拿到的就不只36萬元。

賴清德補充，這個成長津貼專戶是公開的，未來大家會知道自己的帳戶有多少錢。當滿18歲的時候，念大學、出國深造就有學費，想要創業、做生意、學習技術，也都有經費可以運用。

賴清德更表示，現在年輕人視野很廣，都想參與國際事務，政府提出100億元的「青年海外圓夢基金計畫」，大家可以根據興趣、專長提出計劃，「夢你們來圓，舞台政府來搭」。

賴清德總統今天出席「2026《今週刊》總統與青年論壇」，學生提問時將訴求寫於海報上，賴總統當場裁示，會請教育部積極辦理，學生隨即轉身朝向現場列席的文化部教育部等出席官員。記者林俊良／攝影

賴清德總統今天出席「2026《今週刊》總統與青年論壇」，傾聽學生的報告及提問之後，與出席學生分組合影，比造學生要求擺出可愛動作。記者林俊良／攝影