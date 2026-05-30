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再喊朝野坐下來共商國事 賴總統：一直是期盼的事

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／中央社
賴清德總統。圖／中央社

賴清德總統今天出席「今周刊」所舉辦青年論壇，被問及目前國內政治分歧之下，身為總統該如何讓不同黨派的人，一起坐下來好好談。賴總統表示，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事，這不僅對他來講比較輕鬆，對國家也是比較好。

賴總統指出，民主政治雖難免有政黨競爭，但也應該有合作機會，過去因應外力威脅嚴峻，曾主動邀請在野黨來到總統府聽取國安報告，但很可惜最終未能成行。

賴總統說，曾在朝野衝突激烈時，於總統府召集五院院際協調，雖然五院院長皆基於國家利益抽空出席，但由於目前的朝野環境，各院長回去後往往無法執行協調結果，即便立法院長有其想法，回去之後也不見得能得到政黨的支持。

賴總統表示，最近趁著過年期間，特別邀集五院院長前來喝茶，席間刻意不談國家大事，希望透過見面三分情的輕鬆互動，先從改善朝野的緊繃氛圍做起。

賴總統指出，未來仍會持續朝這個方向努力，並呼籲各黨派未來能以國家利益為優先、人民福祉為上，大家一起做正確的事情，讓國家能夠保持穩定發展。

賴清德總統今天出席「今周刊」所舉辦青年論壇。記者蔡晉宇／攝影
賴清德總統今天出席「今周刊」所舉辦青年論壇。記者蔡晉宇／攝影

賴清德 總統府 立法院

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