影／出席民進黨創黨四十周年紀念活動 蕭美琴：現今的台灣更值得珍惜

副總統蕭美琴今天下午前往台中市參加民進黨創黨四十周年紀念活動青年座談會，她在致詞時表示，她剛加入民進黨時，台灣剛走出戒嚴，儘管這條路非常辛苦，一切都值得「今天的台灣比我成長時的台灣更值得珍惜」。

蕭美琴說，現在的世界之間，國與國的關係是非常破碎的。當前許多國家覺得不能讓產業外流，用高關稅築起貿易壁壘保護產業，不僅美國如此，歐洲也有類似的趨勢，每個國家都在重新看待全球化現象，有的國家用關稅保護自己，有的國家推出新政策，中國大陸也把貿易武器化。

蕭美琴指出，走出困局，現在的台灣更值得被世界尊重，也更值得國人珍惜，期許參加座談會的青年，未來能善用科技深入社會每個面向、持續走在世界前面，成為有自信的台灣人。