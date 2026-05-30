快訊

正取變備取？東吳大學申請入學2系出包「近百位學生成績遭算錯」 校方致歉

長輩過世留逾4000萬遺產…這家人「少做一件事」慘吞77萬元罰鍰、訴願也沒用

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨創黨40周年青年座談 蕭美琴：今天的台灣比過去更值得珍惜

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
副總統蕭美琴參加民主進步黨創黨四十周年青年座談會，表示今天的台灣比她成長時的台灣更值得珍惜，鼓勵青年持續走在世界前面，成為有自信的台灣人。記者黃仲裕／攝影
副總統蕭美琴參加民主進步黨創黨四十周年青年座談會，表示今天的台灣比她成長時的台灣更值得珍惜，鼓勵青年持續走在世界前面，成為有自信的台灣人。記者黃仲裕／攝影

民主進步黨創黨四十周年舉辦一系列活動，副總統蕭美琴今天與黨秘書長徐國勇、台中市長參選人何欣純到台中參加青年座談，蕭回憶自己入黨時民進黨才成立十周年，台灣剛走出戒嚴，儘管這條路非常辛苦，一切都值得，「今天的台灣比我成長時的台灣更值得珍惜」。

蕭美琴說，她和何欣純第一次見面至今，差不多30年了，從青春少女到白髮蒼蒼，這個世界有的地方依然一樣，有的地方不一樣了；她剛參與民進黨是十周年，當時的黨主席許信良主持創黨紀念慢跑活動，一路從創黨的圓山飯店跑到中央黨部。

蕭美琴回憶，中央黨部有一張照片，是創黨的18位民主前輩合照，有的人是政治犯的妻子，有的人是政治犯的律師，有的人乾脆就是剛出獄的政治犯，當年戒嚴時期缺乏言論自由與基本人權，這條路非常辛苦，每次看到那張照片，都在提醒我們，現在再辛苦，一切都值得。

蕭美琴表示，當年的世界與現在相比也有很多不同，她剛出社會的時候，冷戰結束，台灣解嚴不久，蘇聯解體、柏林圍牆倒塌；當時很多人主張「世界是平的」，要走向全球化，台灣也一樣，哪裡成本低就去那裡闖蕩，產業經歷一波一波變化。

「現在世界非常破碎」，蕭美琴指出，當前許多國家覺得不能讓產業外流，用高關稅築起貿易壁壘保護產業，不僅美國如此，歐洲也有類似的趨勢，每個國家都在重新看待全球化現象，有的國家用關稅保護自己，有的國家推出新政策，中國大陸也把貿易武器化。

蕭美琴感嘆，前幾年台積電首任董事長張忠謀預言「全球化已死」，她還覺得不會那麼嚴重，事實證明張看事情比一般人更遠；不僅全球化世界秩序重新構築，新科技、AI人工智慧也帶來新的挑戰與機會，當代年輕人要面對與過去完全不同的學習和溝通模式，百工百業的發展歷程因此改變。

蕭美琴強調，儘管世界和過去不同，台灣也取得了比過去更多的成就；當年台灣剛民主化、產業定位不明，現在不再是成本導向，而是價值導向，高資本、高價值、高技術，在種種領域被世人稱羨，即便碰到比當年更大的威脅與壓力、國際處境困難，還是有人願意站出來替台灣發聲。

「今天的台灣，比過去我們成長的台灣更值得大家珍惜，更值得被世界尊重」，蕭美琴期許參加座談會的青年，未來能善用科技深入社會每個面向、持續走在世界前面，成為有自信的台灣人。

蕭美琴 民進黨 何欣純 徐國勇 許信良

延伸閱讀

遭解讀被柯文哲批評 蔡壁如駁：相信是關心民眾黨要制度化

雲林民進黨議員自爆遭同黨民代甩巴掌引議論 失聯一日今再發聲明

談「總統3工作」 賴總統：國家更安全、經濟朝向世界跟民主陣營共避戰

相關新聞

股市破4萬點、青年怨分配不均 徐國勇：難道你沒有受益嗎？

民進黨舉辦四十周年紀念青年座談，副總統蕭美琴與黨秘書長徐國勇、台中市長參選人何欣純在台中與青年對談。徐國勇表示，台灣現在股市飆破4萬點，是全世界第五大股市，有年輕人埋怨「都別人在賺」，但股稅早已成為政府稅收，用社會福利的方式造福每個人，「你難道沒有受益嗎」？

再喊朝野坐下來共商國事 賴總統：一直是期盼的事

賴清德總統今天出席「今周刊」所舉辦青年論壇，被問及目前國內政治分歧之下，身為總統該如何讓不同黨派的人，一起坐下來好好談。賴總統表示，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事，這不僅對他來講比較輕鬆，對國家也是比較好。

鞭刑恐難達共識 藍白仍手握多項公投綁大選備案

公投法去年底完成修正，「公投綁大選」再成提高年底地方選舉投票率的武器。國民黨立法院黨團原規劃於昨日院會提出「鞭刑公投」，但因與民眾黨團尚未取得共識，最終並未送案。不過，據了解，盡管藍白對鞭刑議題看法不盡相同，雙方仍握有多項公投備案，待凝聚共識後提出，確保11月28投票日，公投案不會缺席。

黨產訴訟戰、中投案持續中 國民黨：不會假設自己敗訴

不當黨產處理委員會（黨產會）認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，兩家公司全數股權移歸國有。中投、欣裕台興訟，一審敗訴，二審廢棄發回更審，台北高等行政法院更一審去年判決兩家公司敗訴，可上訴。國民黨發言人江怡臻說，針對本案能因應途徑唯有修法，對於訴訟抱持審慎，不會假設自己敗訴。

遭爆料情書風波 柯文哲批台灣名嘴文化「講了十幾年不用負責」

政治評論員吳靜怡日前爆料，台灣民眾黨創黨主席柯文哲曾有婚外情，寫過情書給其他女性。柯今天回應，這種事情也不是一兩天，十幾年來都是如此，台灣的名嘴上電視爆料都不用證據，講完也不用負責，這就是台灣媒體的一個現象，就讓他們繼續講。

民進黨創黨40周年青年座談 蕭美琴：今天的台灣比過去更值得珍惜

民主進步黨創黨四十周年舉辦一系列活動，副總統蕭美琴今天與黨秘書長徐國勇、台中市長參選人何欣純到台中參加青年座談，蕭回憶自己入黨時民進黨才成立十周年，台灣剛走出戒嚴，儘管這條路非常辛苦，一切都值得，「今天的台灣比我成長時的台灣更值得珍惜」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。