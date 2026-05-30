談「總統3工作」 賴總統：國家更安全、經濟朝向世界跟民主陣營共避戰

賴清德總統今天出席「今周刊」所舉辦青年論壇時向現場青年表示，總統的工作，第一是致力於讓國家更安全；第二是強化經濟韌性，改變過往把經濟鎖進中國，現在則是朝向世界；第三是跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮力量以實力來達到避免戰爭的目標，但若中國願意進行對等尊嚴，也樂意跟中國進行交流合作，謀取兩岸的和平發展。

賴總統指出，他日前才宣布的成長津貼108萬領到成年，這筆錢到了成年後，青年就有錢可以念大學、出國深造、創業或學習一技之長，賴並細數政府目前提供青年的支持計畫，包括青年海外圓夢基金、青年志工、青年大使等，台灣要積極地走進世界，青年是國家的主人，政府的責任就讓大家能夠具備更豐富的知識，更好的專業技能，更寬廣的視野，未來帶領國家持續進步，「夢你們來圓、台子我們搭」。

賴總統說，政府延續前總統蔡英文「0到6歲國家養」，第二是自己上任後高中、高職，無論公立、私立通通都免學費。此外，上大學後對於私立大學也有補助學雜費一年3萬5000元，低收入戶的家庭額外再給2萬元，如果是中低收入戶額外再給1萬5000元。

賴總統表示，為什麼政府這麼做？因為國家利用教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好。透過教育取得專業知識，改善個人的生活，個人生活好，國家社會自然就可以好。所以希望在經濟進步的台灣，任何一個孩子不管出生在哪一個家庭、出生在什麼地方，只要想唸書，政府就有責任幫助他有書可以唸。