快訊

法媒看川普訪中…從大嗓門變紳士 彰顯弱國無外交現實

全聯「愛文芒果」特價10元！內行人揭今年行情：還不是最低價

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

聽新聞
0:00 / 0:00

川賴通話難圓 王定宇：與其對盟友疑東疑西 不如反求諸己

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委王定宇表示，台美關係穩固、溝通順暢，現在與其對盟友疑東疑西，倒不如反求諸己。圖／聯合報系資料照
民進黨立委王定宇表示，台美關係穩固、溝通順暢，現在與其對盟友疑東疑西，倒不如反求諸己。圖／聯合報系資料照

外媒引述多名知情人士消息指出，美國總統川普已不再預期於中國大陸國家主席習近平訪問美國前，與賴清德總統通話談新一輪的軍購案。民進黨立委王定宇表示，台美關係穩固、溝通順暢，現在與其對盟友疑東疑西，倒不如反求諸己，俗話說「自助而後人助」，台灣要堅定自己對自我防衛的承諾與意志，這才是最重要的。

王定宇表示，這個議題本身就是川普帶起來的話題，那是否通話留待未來會揭曉，但台美之間真正重要的是高層的溝通、各項事務的協調非常緊密且密切，另對台美關係來講，是建立在共同的價值與彼此的互利，所以是否會進行史上首次美國現任總統跟台灣民選總統互相通電話這件事情，當然樂見，但這其中有很多的細節必須去處理，那既然是川普主動提出的，未來是否可行，就由美國政府去決定。

王定宇認為，對台灣而言，怎麼樣去爭取國家最大的利益，比方說台美之間的軍購案能夠順利進行，而台美間的軍購不管是過去跟現在，從以往台灣想買而買不到，到現在美方同意要出售，反而在台灣的國會遭受國民黨為主的在野黨反對阻撓各項國防預算的編列，現在問題反而出現在我國自己這邊。

王定宇指出，台美之間的關係是穩固的，溝通是順暢的，在安全議題上也是密切合作的，現在與其對自己的盟友疑東疑西，倒不如反求諸己，也就是俗話說的「自助而後人助」，台灣要堅定自己對自我防衛的承諾與意志，這才是最重要的，當下就是確保台美溝通順暢、台美各項項目跟議題能夠順利來進行，這才符合台灣實質的利益。

王定宇說，台灣跟美國是建立在戰略同盟、區域同盟、理念同盟跟供應鏈同盟，以長遠趨勢來看，這樣的合作緊密關係是密不可分的。就如同這幾天在網路上熱烈傳播的馬斯克受訪片段，提到未來決定AI的勝負就在台灣，「誰得台灣誰得天下」，所以台灣必須去創造自己不可替代的重要性，建立跟民主盟友密切的合作，這才是最重要的。

王定宇認為，未來川賴是否會通話，相信總有一天台灣在這世界上會被公平的外交對待，而目前一切的不合理、不公平，都來自於中國的圍堵跟打壓，這是一個客觀的現實，「至於川賴之間何時通電話，就留待白宮去處理。」

川賴 王定宇 習近平

延伸閱讀

才說「會跟他談」！CBS：川普已無意通話賴清德 背後原因指向習近平

CBS報導川普無意通話賴總統 李彥秀：符合預期

川賴通話卡關？主動權在美 林佳龍：川普未撥通是給習近平一個人情

賴總統1招回敬川普「台灣晶片小偷」？林佳龍：台美是共生夥伴沒有誰偷誰

相關新聞

鞭刑恐難達共識 藍白仍手握多項公投綁大選備案

公投法去年底完成修正，「公投綁大選」再成提高年底地方選舉投票率的武器。國民黨立法院黨團原規劃於昨日院會提出「鞭刑公投」，但因與民眾黨團尚未取得共識，最終並未送案。不過，據了解，盡管藍白對鞭刑議題看法不盡相同，雙方仍握有多項公投備案，待凝聚共識後提出，確保11月28投票日，公投案不會缺席。

黨產訴訟戰、中投案持續中 國民黨：不會假設自己敗訴

不當黨產處理委員會（黨產會）認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，兩家公司全數股權移歸國有。中投、欣裕台興訟，一審敗訴，二審廢棄發回更審，台北高等行政法院更一審去年判決兩家公司敗訴，可上訴。國民黨發言人江怡臻說，針對本案能因應途徑唯有修法，對於訴訟抱持審慎，不會假設自己敗訴。

遭爆料情書風波 柯文哲批台灣名嘴文化「講了十幾年不用負責」

政治評論員吳靜怡日前爆料，台灣民眾黨創黨主席柯文哲曾有婚外情，寫過情書給其他女性。柯今天回應，這種事情也不是一兩天，十幾年來都是如此，台灣的名嘴上電視爆料都不用證據，講完也不用負責，這就是台灣媒體的一個現象，就讓他們繼續講。

CBS報導川普無意通話賴總統 李彥秀：符合預期

美國總統川普曾表示，可能會在對台軍售議題上與賴清德總統通電話。美國CBS新聞29日報導，多名知情人士透露，在中國國家主席習近平今秋可能訪問美國之前，川普已不再預期會與賴清德通話。國民黨立委李彥秀認為「符合預期」，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）日前稱暫停140億美元對台軍售，可見端倪。

川賴通話難圓 王定宇：與其對盟友疑東疑西 不如反求諸己

外媒引述多名知情人士消息指出，美國總統川普已不再預期於中國大陸國家主席習近平訪問美國前，與賴清德總統通話談新一輪的軍購案。民進黨立委王定宇表示，台美關係穩固、溝通順暢，現在與其對盟友疑東疑西，倒不如反求諸己，俗話說「自助而後人助」，台灣要堅定自己對自我防衛的承諾與意志，這才是最重要的。

提案反制路徑受限 藍白拚公投綁大選綠擬冷處理

「公投法」修法後將再綁大選，國民黨、民眾黨都將各自推出議題，藉由公投案拉抬年底地方選舉氣勢、投票率。綠營方面，民進黨團幹部指出，在野推動公投對大選助益有限，綠營目前對於自推公投亦無相關討論；但民進黨人士指出，能提出公投的路徑幾乎已被封死，其實留給民進黨的應對選項並不多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。