提案反制路徑受限 藍白拚公投綁大選綠擬冷處理

「公投法」修法後將再綁大選，國民黨、民眾黨都將各自推出議題，藉由公投案拉抬年底地方選舉氣勢、投票率。綠營方面，民進黨團幹部指出，在野推動公投對大選助益有限，綠營目前對於自推公投亦無相關討論；但民進黨人士指出，能提出公投的路徑幾乎已被封死，其實留給民進黨的應對選項並不多。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，在野黨推出五花八門的公投議題，目的當然是為了拉抬大選選情，但目前提及的反廢死、鞭刑等，都欠缺正當性且流於民粹，中間選民也不會埋單，最後是否能為大選加分還很難說，民進黨團自然不會隨在野黨起舞。

民進黨人士指出，在野黨公投來勢洶洶，執政黨目前應對方式為向民眾論述這些公投的不合理之處，讓社會公評，但預計不會採取更激烈的同樣推出公投案來大車拚，這也是延續「大罷免」之後的執政路線，和在野黨之間的交鋒，立場依然堅定，該批評的都不會少，但避免走向極端對抗。

綠營人士也提及，執政黨會如此考量還有一個很現實的因素，公投的提案路徑已經幾乎被封死，就算綠營想要提出公投案，程案空間恐怕也相當小。

綠營人士盤點，公投提案有幾條路徑，首先是公民提案，但從連署、送審時間推算，就算順利成案，也趕不上在年底綁大選進行投票；再來是行政院、立法院提案，但兩者都需要經過立法院審議，以目前國會朝小野大生態，只要藍白聯手封殺，政院或民進黨立院黨團提案同樣過不了關。

該人士說，根據「公投法」16條，「當國家遭受外力威脅，致國家主權有改變之虞，總統得經行政院院會之決議，就攸關國家安全事項，交付公民投票。」也就是俗稱的防禦性公投，這路徑雖然不受立法院限制，但公投題目已經被明確侷限，在地方選舉用上的機會同樣不大。

該人士說，總結來看，年底選戰很可能出現只有在野黨的數案公投，但並無執政黨公投題目的情況。