鞭刑恐難達共識 藍白仍手握多項公投綁大選備案

公投法去年底完成修正，「公投綁大選」再成提高年底地方選舉投票率的武器。國民黨立法院黨團原規劃於昨日院會提出「鞭刑公投」，但因與民眾黨團尚未取得共識，最終並未送案。不過，據了解，盡管藍白對鞭刑議題看法不盡相同，雙方仍握有多項公投備案，待凝聚共識後提出，確保11月28投票日，公投案不會缺席。

對於國民黨立委洪孟楷拋出鞭刑公投構想，民眾黨人士私下表示，鞭刑議題涉及人權爭議，現階段若過早推出高度爭議性的題目，即便順利成案，也不利整體公投氛圍；更何況最終面對中選會審查，仍存在遭否決的可能。因此，希望雙方能先充分溝通，再共同提出幾項有具共識的公投案。

依規定，立法院若要提出公投案，須先經院會表決通過，並於10日內送交中選會辦理。中選會則須於投票日前90天公告公投日期、主文及政府機關意見書等事項，並於全國性無線電視頻道至少舉辦5場發表會或辯論會。

換言之，若要搭配11月28日地方選舉舉行公投，立法院最遲須於8月中旬前通過公投案並送交中選會。考量立法院議事攻防與審查時程，在野黨若確定推動公投綁大選，最快7月初就必須正式啟動相關程序。

而即便鞭刑公投最終無法獲得民眾黨支持，國民黨口袋中也還有備案。在賴清德總統拋出核二、核三重啟議題後，國民黨團即主張修正環境基本法、氣候變遷因應法，刪除「非核家園」條文；不過，提案至今仍沒有積極排案審查，其實也可保留為公投題目，用更大的民意來強化立院修法的正當性。

據了解，民眾黨也正就公投議題進行民意調查，範圍涵蓋安樂死、不在籍投票、社會住宅及核能等議題，預計最終提出2至3項公投案，結合各縣市參選人的共同政見，期望在議題獲得民眾支持的情況下，進一步提升候選人的政策認同度。

針對藍白可能提出的公投案，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，藍白要推出公投，無論未來題目是否仍鎖定鞭刑，都是出於「綁大選」的政治目的，想要藉由民粹衝高投票率，並非促眾討論公共議題，粗糙手法不會獲得民眾支持。