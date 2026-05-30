快訊

法媒看川普訪中…從大嗓門變紳士 彰顯弱國無外交現實

全聯「愛文芒果」特價10元！內行人揭今年行情：還不是最低價

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

聽新聞
0:00 / 0:00

黨產訴訟戰、中投案持續中 國民黨：不會假設自己敗訴

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照

不當黨產處理委員會（黨產會）認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，兩家公司全數股權移歸國有。中投、欣裕台興訟，一審敗訴，二審廢棄發回更審，台北高等行政法院更一審去年判決兩家公司敗訴，可上訴。國民黨發言人江怡臻說，針對本案能因應途徑唯有修法，對於訴訟抱持審慎，不會假設自己敗訴。

黨產會採行政處分國民黨產，目前8.64億元日產追徵案，國民黨敗訴；32.4億元的國發院土地追徵案訴訟中，國民黨一審勝訴；中投、欣裕台移轉國有案，國民黨敗訴定讞，惟中投也正在訴訟中，中投作為訴訟主體，國民黨方面參加中投的訴訟，目前更一審敗訴，上訴最高行政法院審理中。

江怡臻說，國民黨評估國發院追徵案勝訴機率高，因先前的大孝大樓及舊中央黨部法院皆判決國民黨勝訴，判決理由中表示當時都已不在國民黨名下，並且黨產會未能舉證國民黨是「非相當對價取得」，故法院認為並非不當黨產。

江怡臻說，另有關中投案，因黨產條例的規範，國民黨在先前中投股權移轉國有之訴已敗訴確定，其理由在於黨產條例的規範，國民黨必須要舉證當時的資源來源為黨費、政治獻金或捐贈，惟年代久遠及其他相關緣由，國民黨無法舉證，但這正恰恰說明黨產條例舉證責任倒置的違憲問題，舉證責任應該由黨產會行使，而非國民黨，能夠因應本案的途徑，只有修法。

江怡臻說，退休黨工退休金給付，本來就是國民黨的責任。中投是國民黨投資的事業，利用中投給付給國民黨的股利來支付黨工的退休金天經地義，「我們對於法院凍結相關的資金，因而損害退休黨工的權益，感到非常困惑不解」。

江怡臻強調，「我們對於訴訟，還是抱持著審慎的態度，不會假設自己敗訴。」

另有藍營人士說，每位主席上任後都有認真為黨工生計打算，想辦法籌財源，至少目前薪水都還發得出來，雖然國民黨的日子是辛苦點。即便中投案贏了，要到能夠用來給付的階段還有很漫長的法律程序，不會因為贏了就可以樂觀。不諱言在現在的政治氛圍下，仍要慎防執政黨是否有更進一步的動作讓國民黨徹底斷炊。

國民黨 江怡臻 黨產條例 黨產會

延伸閱讀

廢黨產會才對得起納稅人

一年5000多萬預算沒新案件 藍批黨產會靠訴訟續命

冷眼集／濫訴續命 黨產會才需要「轉型正義」

案件可以續審 機關不必續養

相關新聞

鞭刑恐難達共識 藍白仍手握多項公投綁大選備案

公投法去年底完成修正，「公投綁大選」再成提高年底地方選舉投票率的武器。國民黨立法院黨團原規劃於昨日院會提出「鞭刑公投」，但因與民眾黨團尚未取得共識，最終並未送案。不過，據了解，盡管藍白對鞭刑議題看法不盡相同，雙方仍握有多項公投備案，待凝聚共識後提出，確保11月28投票日，公投案不會缺席。

黨產訴訟戰、中投案持續中 國民黨：不會假設自己敗訴

不當黨產處理委員會（黨產會）認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，兩家公司全數股權移歸國有。中投、欣裕台興訟，一審敗訴，二審廢棄發回更審，台北高等行政法院更一審去年判決兩家公司敗訴，可上訴。國民黨發言人江怡臻說，針對本案能因應途徑唯有修法，對於訴訟抱持審慎，不會假設自己敗訴。

遭爆料情書風波 柯文哲批台灣名嘴文化「講了十幾年不用負責」

政治評論員吳靜怡日前爆料，台灣民眾黨創黨主席柯文哲曾有婚外情，寫過情書給其他女性。柯今天回應，這種事情也不是一兩天，十幾年來都是如此，台灣的名嘴上電視爆料都不用證據，講完也不用負責，這就是台灣媒體的一個現象，就讓他們繼續講。

CBS報導川普無意通話賴總統 李彥秀：符合預期

美國總統川普曾表示，可能會在對台軍售議題上與賴清德總統通電話。美國CBS新聞29日報導，多名知情人士透露，在中國國家主席習近平今秋可能訪問美國之前，川普已不再預期會與賴清德通話。國民黨立委李彥秀認為「符合預期」，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）日前稱暫停140億美元對台軍售，可見端倪。

川賴通話難圓 王定宇：與其對盟友疑東疑西 不如反求諸己

外媒引述多名知情人士消息指出，美國總統川普已不再預期於中國大陸國家主席習近平訪問美國前，與賴清德總統通話談新一輪的軍購案。民進黨立委王定宇表示，台美關係穩固、溝通順暢，現在與其對盟友疑東疑西，倒不如反求諸己，俗話說「自助而後人助」，台灣要堅定自己對自我防衛的承諾與意志，這才是最重要的。

提案反制路徑受限 藍白拚公投綁大選綠擬冷處理

「公投法」修法後將再綁大選，國民黨、民眾黨都將各自推出議題，藉由公投案拉抬年底地方選舉氣勢、投票率。綠營方面，民進黨團幹部指出，在野推動公投對大選助益有限，綠營目前對於自推公投亦無相關討論；但民進黨人士指出，能提出公投的路徑幾乎已被封死，其實留給民進黨的應對選項並不多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。