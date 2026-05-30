黨產訴訟戰、中投案持續中 國民黨：不會假設自己敗訴

不當黨產處理委員會（黨產會）認定中央投資、欣裕台公司為國民黨附隨組織，兩家公司全數股權移歸國有。中投、欣裕台興訟，一審敗訴，二審廢棄發回更審，台北高等行政法院更一審去年判決兩家公司敗訴，可上訴。國民黨發言人江怡臻說，針對本案能因應途徑唯有修法，對於訴訟抱持審慎，不會假設自己敗訴。

黨產會採行政處分國民黨產，目前8.64億元日產追徵案，國民黨敗訴；32.4億元的國發院土地追徵案訴訟中，國民黨一審勝訴；中投、欣裕台移轉國有案，國民黨敗訴定讞，惟中投也正在訴訟中，中投作為訴訟主體，國民黨方面參加中投的訴訟，目前更一審敗訴，上訴最高行政法院審理中。

江怡臻說，國民黨評估國發院追徵案勝訴機率高，因先前的大孝大樓及舊中央黨部法院皆判決國民黨勝訴，判決理由中表示當時都已不在國民黨名下，並且黨產會未能舉證國民黨是「非相當對價取得」，故法院認為並非不當黨產。

江怡臻說，另有關中投案，因黨產條例的規範，國民黨在先前中投股權移轉國有之訴已敗訴確定，其理由在於黨產條例的規範，國民黨必須要舉證當時的資源來源為黨費、政治獻金或捐贈，惟年代久遠及其他相關緣由，國民黨無法舉證，但這正恰恰說明黨產條例舉證責任倒置的違憲問題，舉證責任應該由黨產會行使，而非國民黨，能夠因應本案的途徑，只有修法。

江怡臻說，退休黨工退休金給付，本來就是國民黨的責任。中投是國民黨投資的事業，利用中投給付給國民黨的股利來支付黨工的退休金天經地義，「我們對於法院凍結相關的資金，因而損害退休黨工的權益，感到非常困惑不解」。

江怡臻強調，「我們對於訴訟，還是抱持著審慎的態度，不會假設自己敗訴。」

另有藍營人士說，每位主席上任後都有認真為黨工生計打算，想辦法籌財源，至少目前薪水都還發得出來，雖然國民黨的日子是辛苦點。即便中投案贏了，要到能夠用來給付的階段還有很漫長的法律程序，不會因為贏了就可以樂觀。不諱言在現在的政治氛圍下，仍要慎防執政黨是否有更進一步的動作讓國民黨徹底斷炊。