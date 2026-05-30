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藍委無意配合鄭麗文修法討黨產 訴訟定讞前恐確定來不及

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照

為清償積欠黨工的退休金，國民黨主席鄭麗文推動修正黨產條例，要趕在今年黨產訴訟確定前把黨產討回來，但國民黨立委態度保留，修法原地踏步。有藍委認為，要再修法討黨產恐是徒勞，白營不會支持，民進黨政府一定不副署、不公布，且今天是大選年，強推修法可能再次造成黨中央與黨團的緊張對立。

針對修正黨產條例討回黨產，鄭麗文曾表示，國民黨帳面上還欠20幾億元負債，總要把債還完，否則今年黨產訴訟可能就要三審確定了，雖然立法院修法後，執政黨可能也不副署、不執行、不理在野黨，「但該做的動作還是要做」。不過，據了解，修法版本早已完成，卻卡在藍委諸多考量下遲遲未有進展。

國民黨立委翁曉玲表示，黨產條例明顯違反「法不溯及既往」原則，也是針對特定個案立法，如果國民黨有決心，應廢除黨產條例或適度修正。至於未來是否可能可以請求回復原狀，她認為，要看未來方向如何，黨內也沒有討論，但若已訴訟定調哪些不是屬於國民黨產的話，基本上也沒有回復原狀的必要。

有國民黨立委表示，國民黨中央若想要再修黨產條例幫國民黨跟婦聯會解套恐是徒勞，可能再次造成黨中央與黨團的緊張對立，更讓民進黨有操作的空間。今年是大選年，目前有5位立委要投入年底選戰，2028年國會改選接踵而至，黨中央若強推修法，阻力不亞於推動「3800億＋Ｎ」版的軍購特別條例。

該藍委說，上次修法幫救國團解套已經是藍白最大公約數，民眾黨恐不會支持將適用範圍擴大至國民黨以及婦聯會，強行推動修法可能造成藍白合作的破口；退一步講，就算國民黨靠著立院相對多數強行闖關，行政院長卓榮泰一定不副署，賴總統不公布，網軍、側翼全面抹黑。

該藍委提醒，黨產這一頁早就翻篇，國民黨現階段首要目標是2026年奠定勝績，2028年重返執政，繼續在黨產上做無謂的糾結，百害而無一利。

也有藍委說，黨產條例如要提出修法草案，應是歸在立法院內政委員會，但目前沒有藍委收到相關訊息。他個人認為，選前拋黨產條例修法，對選舉沒有加分，且不是白忙又給民進黨撿到槍？

鄭麗文 修法 黨產條例

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