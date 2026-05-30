CBS報導川普無意通話賴總統 李彥秀：符合預期

美國總統川普曾表示，可能會在對台軍售議題上與賴清德總統通電話。美國CBS新聞29日報導，多名知情人士透露，在中國國家主席習近平今秋可能訪問美國之前，川普已不再預期會與賴清德通話。國民黨立委李彥秀認為「符合預期」，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）日前稱暫停140億美元對台軍售，可見端倪。

李彥秀說，川普5月中旬率領美國橫跨科技、金融、航空與能源等關鍵領域等17位重量級企業家訪問中國大陸，並會晤習近平。最重要的目的就是重建美中「戰略穩定關係」以及緩減貿易對抗強化交流。美國CBS新聞29日報導「多名知情人士透露，在中國國家主席習近平今秋可能訪問美國之前，川普已不再預期會與賴總統通話」，這符合各界的預期，高雄日前在國會聽證會上表示「美國已暫停規模達140億美元的對台軍售案」已可看出端倪。

美國國防部長赫塞斯30日在新加坡香格里拉演說時，表示「避免與中國不必要對抗」、「（對台軍售）都將取決於（川普）以及雙方關係的性質」。對此，李彥秀表示，更確立了在美中戰略關係的大旗盤下，台灣問題也是整體戰略穩定重要的一環，川普自己也公開表示「對台軍售是很好的談判籌碼」。

李彥秀說，在川普釋放可能與賴清德通話的訊息後，總統府、行政院、國安單位，包括綠營政論節目與名嘴都異常低調，顯然也看出國際政治的現實以及美中關係的結構性轉變。

李彥秀表示，對台灣而言，爭取台美在政治、國防、貿易上實質合作、擴大交流，可能遠比「川賴通話」更務實也有意義，包括川普訪陸前，外交部次長吳志中表示「擔心台灣成為菜單」，民進黨對川普政府的美中台政策應該會更為務實謹慎。