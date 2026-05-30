延長產假、陪產假朝野搶業績 修法提案竟達100案

面對台灣日益嚴峻的少子化與進入超高齡社會挑戰，行政院會28日通過「性別平等工作法」部分條文修正草案及「就業保險法」部分條文修正草案，並函請立院審議。立院社會福利及衛生環境委員會下周三將排審性平工作法修正草案等100案，及就保法修正草案等88案，案數均爆量，獲朝野立委高度關注。

立法院朝野立委近年密集提出性別平等工作法修正草案，修法核心多聚焦於放寬育兒支援年齡、引入有薪減少工時補貼、增設長期照顧留職停薪制度，並將「遠距工作」納入法源，盼解除「三明治家庭」面臨的職場與照顧雙重壓力。

行政院會日前也通過勞動部擬具相關修法，重點包含將現行8周產假延長至12周、7天陪產假延長為14天，且相關延長措施的薪資將由政府負擔，及將「育兒留停6+3」、育嬰假升級為育兒假等入法。

原現行法規規定受僱者僅能在子女未滿3歲前申請育嬰留職停薪或調整工時，被批與實務脫節。朝野立委包括王正旭、徐富癸、徐欣瑩、廖偉翔等立委各提版本，將年齡上限放寬至6歲，以落實「兒少法」6歲以下不得獨處規定；綠委林月琴則主張放寬至8歲，以銜接小學低年級適應期；藍委葉元之、翁曉玲、王鴻薇、馬文君等委員更進一步提案放寬至12歲，涵蓋整個小學教育階段的照顧需求。

另還有提案主張納入多元家庭，擴大適用對象，林月琴版本建議，納入收養家庭與法院選定監護人；林思銘、翁曉玲則考量「祖孫隔代教養」現況，主張將撫育孫子女納入保障範圍。

為解決勞工因申請減少工時導致收入減少困境，廖偉翔、王鴻薇、馬文君、羅智強、游顥、翁曉玲等人均提案，受僱者每日減少的一小時工時，其報酬應由主管機關編列預算補貼，落實照顧責任公共化。

雇主不得扣薪部分，葉元之、王育敏、徐巧芯均主張「有薪育兒工時」，明定減少工時期間不得扣發薪資，並由政府對雇主給予營運補償或代班人力津貼。

面對進入超高齡社會，林月琴、徐欣瑩分別提案「長期照顧安排留職停薪」制度，受僱者因家人長照需求，最高得申請180日（或90日）留停，其中30日得領取照顧津貼。廖偉翔則提議每年增設14日「長期照顧假」，且不併入事假計算。

另葉元之、徐欣瑩、羅智強、王育敏、游顥等提案版本中，認為撫育子女或有家庭照顧需求之受僱者，得請求以居家辦公或遠距工作提供勞務，雇主非有具體理由不得拒絕。

雖然勞動部本次修法將現行產假及陪產假延長。不過，徐欣瑩版本更提議比照國際標準將產假延長至14星期，並將產檢假更名為「生產準備假」，讓受僱者能彈性用於參與產前教育。

衛環委員會下周三排審性平工作法修正草案等100案，及就保法修正草案等88案。據了解，因為當天僅安排詢答，民進黨籍衛環委員會召委林月琴預計若順利上半天即可結束，下半天則接續審115年度中央政府總預算案等，至於逐條審查部分，則預計6月以後才會排審。