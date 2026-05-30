毒駕修法三黨過招 數據揭民進黨聲量最高好感度卻墊底

近期毒駕議題受關注，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫數據，觀察藍綠白三黨在不同修法路線的網路風向，發現在輿論高度支持亂世用重典的氛圍下，民進黨的好感度在三黨中處於墊底，修法方向遭批治標不治本，未能切中民怨痛點。

TPOC指出，觀察毒駕議題近一個月的聲量走勢，發現5月初便出現一波討論。5月4日彰化發生一起毒駕肇事釀成2死2傷的重大事故，瞬間引發網路輿論關注；隨後幾天接連出現的毒駕事故，加上民間發起的加重刑罰連署已突破6千人，迫使交通部與法務部出面回應，研擬加重刑責，但遭網友質疑根本是出事才來補破網，推動聲量在5月6日達到1.6萬則（1萬6452則）。

TPOC表示，在官方回應後，毒駕議題一度降溫，但僅不到一個月內，新北與彰化再度接連發生嚴重的毒駕死傷事故，重新點燃民怨，帶動單日聲量在5月23日衝回1.3萬則（1萬3613則）。隨後，行政院長卓榮泰下令全面檢討並提高刑責，朝野各黨派也相繼拋出不同的修法方向，包括禁止毒品前科者取得駕照、沒入車輛、毒駕致死納入死刑及強化臨檢警力等。各方政策主張的密集交鋒，促使議題熱度不斷加溫，並在5月26日將單日聲量推升至6.5萬則（6萬5137則）的高峰。

TPOC指出，進一步觀察藍綠白三黨在毒駕修法上的網路聲量與好感度，數據顯示，民進黨雖然總聲量逼近5萬則（4萬9201則），但網路好感度僅0.11，在三黨中墊底，其中負面聲量高達2萬6487則。

TPOC表示，在野陣營方面，國民黨總聲量約3.5萬則（3萬5840則），好感度為0.25，為三黨中最高。民眾黨聲量最低僅6832則、好感度0.17，在毒駕議題上相對邊緣化。

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