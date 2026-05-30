挺賴清德「新式核能」？沈伯洋：民進黨對核能立場堅定

賴清德 總統日前 核能 說引熱議，他也曾稱不排除接受先進的新式核能。綠營台北市長參選人 沈伯洋 今說，民進黨現在對核能的立場滿堅定，一直以來就是核廢料一定要能夠處理、社會必須要有共識，這是主席賴清德重申的原則，「我們對於核能的一個想法並不會改變。」

北士科變電所議題延燒，民進黨立委吳思瑤公布2002年公文，指台電當時已提醒北市府要考量發展預留變電所用地。沈伯洋上午到大龍市場探訪攤商被問及此事，他認為，今天發電用什麼能源是一個議題，但是北士科完全跟發電無關，而是在於已經有電，電要怎麼送過來，轉換高壓電需要變電所。

沈伯洋表示，輝達來是去年的新聞，新聞一出來，台電一周內去問北市府的規畫、台電要如何協助。畢竟地是北市府的，台電只能提供方案，必須北市府接受。從公文往返可看到，即使北市府跟台電開會，開會的層級、局處完全跟真的要不要接受這個變電所方案是連不起來。台電提出那麼多方案，直到上周突然通過，「我覺得都是一些壓力。」

沈伯洋說，現在發電足夠，但是要如何配合城市、北士科的發展，以及配合沙盒無人載具、輝達進駐等，這些都需要變電所。

至於對新式核能的立場？沈伯洋指出，民進黨現在對核能的立場滿堅定，一直以來就是核廢料一定要能夠處理、社會必須要有共識，這是主席賴清德重申的原則，「我們對於核能的一個想法並不會改變。」