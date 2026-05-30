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鄭麗文6月訪美 華府指標智庫CSIS邀閉門座談

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。圖／聯合報資料照

國民黨主席鄭麗文計畫6月1日啟程訪問美國，預計6月9日抵達美國華府，到時不但計畫拜訪美國國會，也安排12日前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部。

此外，鄭麗文擬6月12日訪問美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）進行閉門座談會，預料會以兩岸和平為主軸發表談話。

鄭麗文即將在6月1日出發訪美，此次行程由國民黨駐美代表秦日新、台北論壇基金會董事長蘇宏達與國際部統籌安排，規畫由國際部主任董佳瑜、海外部主任吳亮儀及發言人江怡臻三姝陪同出訪。

鄭麗文行程規畫擬採取「西進再由東岸折返西岸回」模式，隨團人員說此行會「非常精實」；據了解，訪美行程為期2周，訪美第一站落地西岸舊金山，再前往東岸波士頓、紐約和華府，並在返台前訪問洛杉磯。

有知情人士指出，鄭麗文預計每個城市待3至4天，預計6月6日或7日抵達紐約，計畫訪問亞洲協會（Asia Society）、美國智庫外交關係協會（CFR）和哥倫比亞大學等地。

至於華府作為此次行程的重中之重，知情人士表示，預計6月9日抵達後，每天行程都非常緊湊，規畫每日都有拜訪國會議員的行程，並將在11日參加僑宴；鄭麗文也收到智庫CSIS的邀請，於12日上午參加該智庫的閉門座談會；鄭麗文同日也計畫前往AIT總部，預料將在AIT與美國國務院官員會面。

知情人士表示，很多外國媒體也對鄭麗文非常感興趣，現階段也不排除鄭麗文在訪問華府期間空出時間，接受外國媒體聯訪。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）總部設於華府市中心，為知名指標性國際問題研究智庫，多國國家領袖訪美都會去CSIS發表談話，而鄭麗文此次受邀閉門座談，也是訪美行程重要的活動。

鄭麗文 美國在台協會

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