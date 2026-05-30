法國社會黨領袖弗和訪台表支持：台灣是事實國家

近日訪問台灣的法國社會黨（PS）主席弗和（Olivier Faure）說，台灣的現實狀況是一個事實上的國家，從歷史來看，「中華人民共和國連一秒都未曾統治過台灣」。

弗和是法國國民議會友台小組成員，本月23日到29日初次以議員身分訪台。社會黨是法國主要左翼政黨之一，前總統密特朗（François Mitterrand）、歐蘭德（François Hollande）均隸屬此黨。

弗和接受解放報（Libération）專訪時說，他原本規劃在美國總統川普和中國國家主席習近平於北京會談之前成行，「川普在台灣議題上的戰略模糊態度，更堅定了我來此向台灣人表明我們友誼和積極支持的決心」。

他說，全球正處於歷史關鍵時刻，印太地區很大程度上左右了未來，這個區域的穩定至關重要，現在正是攸關民主模式存亡的重要時刻，民主在世界各地都受到威脅。

弗和指出，台灣海峽若發生戰爭或遭封鎖，將引發全球危機和嚴重經濟衰退，對社會造成立即影響，因為全球所需的絕大多數半導體，尤其多達9成以上的最先進晶片都產自台灣。

他說：「大家的手機、電腦、電視、連線裝置、資料中心等生產鏈上，必有一個環節經過台灣，如今若沒有這門技術，一切都成空談。在一個互相高度依賴的世界裡，很難想像台灣發生的事不會影響其他地方。」

弗和表示，他反對以武力改變台海現狀，維護台海和平對國際穩定至關重要，而「對我來說，承認北京為中國政府，不等於承認中國對台灣的主權」。

他強調，台灣有自己的制度、自主的政府、軍隊、貨幣，在國際上建立經濟關係，行使完整的國家功能，是一個擁有2300萬人口的民主政體。

記者問道，若台灣人經過民主程序決定獨立，弗和是否會支持？他說，他仔細傾聽總統賴清德的說法，賴總統認為，台灣從未隸屬於中華人民共和國，不存在「台獨」問題；因此弗和表示，不須做出宣告，只須維持現狀。

有關在外交上承認台灣，弗和說，台灣在國際上的地位遭刻意模糊，但仍是事實上的民主國家，其國際地位尚未解決；此外，誰都不能剝奪人民自決的權利，「當我們問台灣人覺得自己是中國人還是台灣人，他們會回答『台灣人』，包括和我交流的在野黨立法委員」。

他表示，法國的影響力展現在4大面向，即外交、軍事、歐洲和工業；法國是印太地區的重要力量，有遼闊的專屬經濟區和眾多同胞生活在這裡，也部署了數以千計軍人。

他說，台灣議題並不遙遠，而是攸關區域平衡、航行自由、商業航路穩定的大事，法國的存在顯示中國不只要面對美國，這是國際議題，萬一發生重大危機，法國可參與制裁、提供情報、部署海上力量、確保航路安全，並在後勤上支持盟國。

極左翼政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）本月初宣布參加2027年總統大選，並在媒體專訪中稱台灣屬於中國，「只有一個中國，至於他們要怎麼解決問題，自己想辦法，不互相開戰就好」。

記者詢問弗和是否認為法國可能在台海衝突時提供軍事支援，他表示，當前狀況並非如此，除了維修幻象戰機之外，法國承諾不參與軍事升級行動；但萬一台海爆發衝突，「以致我們不得不向台灣出售武器，而不是與中國開戰，這也不是不合邏輯」。

弗和還說，至於梅蘭雄，「我不懂他偏頗的世界觀⋯我捍衛巴勒斯坦人民，他們是當前加薩（Gaza）種族滅絕的受害者，我也促使法國國民議會表決承認維吾爾人遭遇種族滅絕，並致力支持台灣人在民主制度下保持自由。除了過時的陣營主義（campisme）之外，看不出梅蘭雄在相關議題上遵循什麼原則」。

中國駐法大使館近日批評弗和訪台，稱他「對14億中國人民及其民族感情」造成「公然挑釁與嚴重傷害」。

弗和對此表示，他尊重中國這個大國，沒人想與中國開戰，但中國駐法大使館試圖強加的敘事扭曲了現實，現實是，「一直對台灣諸島施加軍事壓力的是誰？中國人民解放軍」。

弗和最後說：「我知道現在是後真相時代，但我堅持事實。如今台灣政府和人民完全無意與中國開戰，國際社會亟須努力緩和（兩岸）關係，不能讓它以武力收場。」