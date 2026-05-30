新聞眼／外長輕浮談中國 豬隊友或神助攻？

在川習會後，美國總統川普對台灣的不友善態度越發明確，無論這是他要安撫北京的表面言論，或是真心話，台美關係當前都極度敏感。值此關鍵時刻，中華民國外交部長還在對媒體茶敘時，以輕浮態度談論中國大陸，不免讓人懷疑，到底是豬隊友還是神助攻？

昨天是外交部一年一度的媒體茶敘，林佳龍花了八十分鐘大談總合外交成果，也接受媒體提問，如何突破北京封鎖和對抗中國大陸壓力，是必考題。

從賴清德總統、副總統蕭美琴到林佳龍自己，一年來都有出訪。而每一次，大家都看得出，高層官員要走出去，不能抹煞台灣之於國際社會的當前價值，以及政府在突破北京封鎖所做的努力，更不能忽視美中台關係是最主要的影響因子。

林佳龍左批中共是「哇哇叫的麻煩製造者」，右指習近平在川習會時對川普不斷重複一些「奇怪的問題」，還說川普嘴巴上說反對兩岸任一方片面改變現狀，講這邊也要講一下那邊，其實「真正在破壞現狀的只有一邊」。

林佳龍似乎將台灣在國際面臨的問題，簡化為中國大陸這一個答案，問題是，美國這麼看嗎？台灣的國際友盟也是這麼看嗎？當美國已經不再誓死高舉抗中大纛，台灣還要當這個急先鋒？

台灣在川習會後要如何爭取美國依然是堅定盟友，確保雙邊合作與安全保證，或者台灣要在美國之外，爭取更多的國際友盟助力，在在牽動台灣的外交大政，但民眾並沒有聽到明確的答覆。

明明是外交部長對媒體茶敘，更多的時候淪為調侃中國大會，還犯了「代言」川普政策的大忌；相較於賴總統在川習會後一日內兩度說明「沒有台獨問題」的小心翼翼，兩者形成強烈對比。

前總統蔡英文曾經對某位自走砲型的國安官員說「管好你的推文」，如今這句話也適用，管理美中風險之前，要先管好自己的嘴巴。