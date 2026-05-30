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林佳龍：習近平整天哇哇叫 是trouble maker

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
外交部長林佳龍（右）稱讚政務次長吳志中（左）對大陸的外交施壓，應對得很好。 記者蘇健忠／攝影
外交部長林佳龍（右）稱讚政務次長吳志中（左）對大陸的外交施壓，應對得很好。 記者蘇健忠／攝影

賴總統廿七日參加美國在台協會（ＡＩＴ）舉辦的國慶酒會時，致贈「張忠謀傳」請ＡＩＴ處長谷立言轉交給美國總統川普，好了解台灣的晶片產業形成過程，被認為是回敬川普所謂「台灣偷走美國晶片」的言論。外交部長林佳龍昨天與媒體茶敘時指出，台美是共生夥伴，沒有誰偷誰、誰傷誰，要把餅做大，保護民主供應鏈不被破壞。

有媒體詢問，川普在川習會後涉台獨論述受習近平影響，林佳龍說，美國對台政策沒有改變，除川普外，要看美國事後聲明及國務卿魯比歐的論述。

林佳龍指出，川普希望維持台海和平，不要有人改變現狀；事實上改變現狀的、破壞台灣關係法前提的都是中共，是中共針對全世界建軍備戰，到處霸凌破壞，卻扭曲成台灣的問題，這是打人喊救人；聽在川普耳朵裡，可能會覺得習近平不斷在重複奇怪問題。

林佳龍說，川普希望加強印太重要性，主張責任分攤；軍售台灣符合美國利益，台灣強化自我防衛能力也對美國有利，因為台灣強化防衛能力，就是在分擔美國在區域的責任，「我看不出來，美國有什麼理由說不賣台灣武器來傷害自己」，現在要處理的是「整天哇哇叫的trouble maker（麻煩製造者）」，就是中共和習近平。

針對川賴通話，林佳龍說，台灣是接電話一方，會做好準備；至於對台軍售，對美國來說是好生意，如果有人要阻撓，就要看怎麼管理阻撓的人。

林佳龍表示，習近平想塑造「中美共管台灣的假象」，但製造問題的是中國，台灣要美國及全世界，尤其是第一島鏈國家共同管理中共，不要出現意外行動。至於賴總統今年是否有機會藉出訪友邦過境美國本土，林佳龍表示，總統出訪是經常的事，台灣在中南美洲的友邦有七個，若收到友邦邀請都會考慮，而到拉美需要過境美國，這是自然的事。

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