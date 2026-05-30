聽新聞
0:00 / 0:00

融資史瓦帝尼？外交部：報導毫無根據 破壞台史邦誼

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
外交部駁斥我融資史瓦帝尼興建油槽的報導，指毫無根據、子虛烏有的影射造謠，並表達強烈譴責。 圖／聯合報系資料照片
外交部駁斥我融資史瓦帝尼興建油槽的報導，指毫無根據、子虛烏有的影射造謠，並表達強烈譴責。 圖／聯合報系資料照片

根據南非媒體報導，我國在史瓦帝尼的戰略儲油槽計畫，建成後收入全歸史國王室所有，包含國王等王室成員，都將按比例獲得這筆三億美元投資的龐大份額。外交部回應，該報導顯為毫無根據、子虛烏有的影射造謠，表達強烈譴責。

外交部表示，台灣與友邦史瓦帝尼王國的各項合作計畫，向來秉持公開、透明、合法及互惠原則推動，旨在協助史國發展及提升兩國人民福祉；該篇報導通篇僅以「reportedly 」（據報導）「allegedly」（據稱）等含糊用語，完全未能提出任何具體依據或確切消息來源，甚至所載史國天然資源部部長姓名也出現明顯錯誤，該報導顯為毫無根據、子虛烏有的影射造謠內容。

外交部表示，對此種漠視新聞專業及道德原則，以未經查證及不實指控方式，惡意破壞台史邦誼及抹黑我駐外人員的行徑，表達強烈譴責。

外交部表示，我國將持續致力推動與史國的各項福國利民合作計畫，不容外部謠言與惡意中傷影響兩國堅實邦誼。

南非 外交部 史瓦帝尼 史國

延伸閱讀

林佳龍：中國干預總統出訪 感謝吐瓦魯立即聲援台灣

新任聖文森大使：兩國邦誼是長期利益 台灣不需擔心

台灣國際青年大使協會成立 林佳龍提3點期許

日菲啟動海域劃界談判 陸外交部：嚴重侵害中方海洋權益

相關新聞

林佳龍：習近平整天哇哇叫 是trouble maker

賴總統廿七日參加美國在台協會（ＡＩＴ）舉辦的國慶酒會時，致贈「張忠謀傳」請ＡＩＴ處長谷立言轉交給美國總統川普，好了解台灣的晶片產業形成過程，被認為是回敬川普所謂「台灣偷走美國晶片」的言論。外交部長林佳龍昨天與媒體茶敘時指出，台美是共生夥伴，沒有誰偷誰、誰傷誰，要把餅做大，保護民主供應鏈不被破壞。

融資史瓦帝尼？外交部：報導毫無根據 破壞台史邦誼

根據南非媒體報導，我國在史瓦帝尼的戰略儲油槽計畫，建成後收入全歸史國王室所有，包含國王等王室成員，都將按比例獲得這筆三億美元投資的龐大份額。外交部回應，該報導顯為毫無根據、子虛烏有的影射造謠，表達強烈譴責。

南非媒體爆料 台灣融資史瓦帝尼95億蓋油槽

南非「郵政衛報」日前以「史瓦帝尼之石油儲備賭博」為題報導，台灣在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼政府官員，已和台灣簽署三億美元（約台幣九十五億元）的融資協議，在史國的普祖摩亞興建戰略石油儲備（ＳＰＲ、戰備儲油）設施。

中選會委員被提名人 拜會各黨團

行政院秘書長張惇涵昨天率三位中選會委員被提名人拜會立院朝野各黨團，張惇涵表示，這三位被提名人都有法學專業、豐富實務經驗及無黨無派，希望獲得朝野黨團支持，也相信這能更健全中選會運作。

美智庫詹姆士敦基金會主席致歉鄭麗文 澄清失約風波

有媒體報導指，美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）原訂於5月26日下午，約見國民黨副主席蕭旭岑卻被失約。國民黨今晚翻譯並轉發孟沛德在社群平台「X」的發文，孟沛德對於此次媒體風波，向國民黨主席鄭麗文致歉。

鄭麗文將訪美 藍國際部董佳瑜談效果展望：與對方建立直接聯繫

國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。國民黨自製直播節目「KMT直球對決」，國際部主任董佳瑜今在節目上表示，希望此次訪美後，可完整闡述國民黨的立場，跟對方建立直接聯繫，有國民黨論述的疑問都可直接聯絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。