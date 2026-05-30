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融資史瓦帝尼？外交部：報導毫無根據 破壞台史邦誼
根據南非媒體報導，我國在史瓦帝尼的戰略儲油槽計畫，建成後收入全歸史國王室所有，包含國王等王室成員，都將按比例獲得這筆三億美元投資的龐大份額。外交部回應，該報導顯為毫無根據、子虛烏有的影射造謠，表達強烈譴責。
外交部表示，台灣與友邦史瓦帝尼王國的各項合作計畫，向來秉持公開、透明、合法及互惠原則推動，旨在協助史國發展及提升兩國人民福祉；該篇報導通篇僅以「reportedly 」（據報導）「allegedly」（據稱）等含糊用語，完全未能提出任何具體依據或確切消息來源，甚至所載史國天然資源部部長姓名也出現明顯錯誤，該報導顯為毫無根據、子虛烏有的影射造謠內容。
外交部表示，對此種漠視新聞專業及道德原則，以未經查證及不實指控方式，惡意破壞台史邦誼及抹黑我駐外人員的行徑，表達強烈譴責。
外交部表示，我國將持續致力推動與史國的各項福國利民合作計畫，不容外部謠言與惡意中傷影響兩國堅實邦誼。
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