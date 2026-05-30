南非媒體爆料 台灣融資史瓦帝尼95億蓋油槽

南非「郵政衛報」日前以「史瓦帝尼之石油儲備賭博」為題報導，台灣在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼政府官員，已和台灣簽署三億美元（約台幣九十五億元）的融資協議，在史國的普祖摩亞興建戰略石油儲備（ＳＰＲ、戰備儲油）設施。

另根據「史瓦帝尼時報」去年八月報導中提到的「清單」，該計畫包括戰備儲油槽項目、史國Nokwane工業園區及各類產業投資。

民運組織「史瓦帝尼團結網路」（ＳＳＮ）發言人魯克勒表示，該組織知道上述協議及其他讓史王、史國王室與史國政府部長獲利的協議；在史國，貧困、健康照護、教育和生活對窮人是一場戰鬥，史王及「國王人馬」卻過得繁榮昌盛。

上述協議在台北簽署，委託史國於卅六個月興建一個八千萬公升的燃料儲備設施，燃料以汽、柴油各占一半。這是史國多年來參與的最大規模基礎設施融資協議。

然而，鑒於史國三分之一的公民失業且近半數人民生活在貧困中，每天生活費還不到三美元（約台幣九十五元）。問題在於，史國這樣一個正對抗愈來愈嚴重的貧困及長期失業問題的國家，能否承擔如此規模的計畫？

該報導形容賴清德總統五月初訪史是一次「具爭議」的出訪，之後台灣就同意增加對史國的「利益移轉」。該報導稱，據傳我駐史國大使梁洪昇奉命告知史國王室，上述戰備儲油設施一建成，其收益將屬於史王及王室。而包含史王和史國天然資源部長威廉．喇米尼王子被控將按比例收到這筆三億美元投資的份額。

根據世界銀行（ＷＢ）的最新指標，史國失業率為百分之卅四點二，排名非洲南部國家中的倒數幾國，且年輕人的失業情況更嚴峻；人均國內生產毛額（ＧＤＰ）為三九○九美元（約台幣十二萬元），前年的經濟成長率雖有百分之三，但仍不足以翻轉該國貧困的結構性基礎。

對史國而言，該計畫不僅是一項工程，也是一個外交信號，那就是當北京持續積極拉攏非洲國家時，加強史台長久以來的結盟關係。史王發言人西梅萊恩則駁斥該計畫有任何不當行為。