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中選會委員被提名人 拜會各黨團

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋屈彥辰王小萌／台北報導

行政院秘書長張惇涵昨天率三位中選會委員被提名人拜會立院朝野各黨團，張惇涵表示，這三位被提名人都有法學專業、豐富實務經驗及無黨無派，希望獲得朝野黨團支持，也相信這能更健全中選會運作。

立法院會三月十三日投票通過中選會主委被提名人游盈隆等四位委員人事案，副主委被提名人胡博硯等三人遭封殺。行政院四月廿一日任命游盈隆等四位委員，並補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信三位中選會委員名單，送立法院審查。

張惇涵表示，這三位被提名人都有法學專業、豐富實務經驗及無黨無派，例如沈淑妃是非常資深的公務人員，從一九八三年踏入公職到退休，歷任行政院長從孫運璿做到卓榮泰，有四十年左右的法規與實務經驗。

張惇涵指出，希望朝野政黨都能理性、務實地來審查這次的人事同意權案；民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄也說，民進黨團對人事審查案向來秉持專業立場，審理方向應是這個人夠不夠專業、表現、社會評價、操守聲望，如符合，就不該因人數多而利用黨派之私全部否決。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，人民對中選會的期待非常高，不希望看到中選會在面對選務爭議時有偏頗，更不能讓選務獨立受到外界的質疑，對於中選會人事的審查，絕對會秉持實質審查、嚴格把關的原則，只要是優秀、專業、保持中立的人選，國民黨一定會盡全力支持。

民眾黨立委劉書彬表示，中選會所處理的事項包含選舉、罷免及公投，攸關民主政治發展與人民權益，因此委員除了應具備大型公共事務歷練，也要有處理重大政治爭議的經驗，包含不在籍投票等議題已是國際趨勢，也希望被提名人在兼顧投票公平與平等原則下能夠審慎思考。

此外，關於行政院提名ＮＣＣ委員進度，張惇涵表示，人選一直在徵詢當中，如果有確定就會盡快提名。

中選會 游盈隆 張惇涵 黃謀信 法務部

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