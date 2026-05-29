美智庫詹姆士敦基金會主席致歉鄭麗文 澄清失約風波

有媒體報導指，美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）原訂於5月26日下午，約見國民黨副主席蕭旭岑卻被失約。國民黨今晚翻譯並轉發孟沛德在社群平台「X」的發文，孟沛德對於此次媒體風波，向國民黨主席鄭麗文致歉。

日前有媒體報導，孟沛德此次來台拜會各黨重要人士，原要會晤鄭麗文，但因鄭麗文另有行程，故改由蕭旭岑代為接見，蕭卻因故失約，孟沛德所收到理由是，蕭旭岑因陷入馬英九基金會風波而不便見面，事實上蕭旭岑當日正於中國大陸參加活動。

對於媒體報導，國民黨第一時間發出聲明表示，與事實有落差。國民黨今晚則翻譯並轉發孟沛德在「X」的發文。

根據國民黨翻譯內容，孟沛德說，針對某位民進黨「消息人士」因一個可以理解的行程安排錯誤所引發的媒體風波，已向國民黨主席致歉。除此之外（即便如此），和中國國民黨的交流相當有建設性。

孟沛德表示，詹姆士敦基金會的角色，是從盟友與對手的語言和立場出發，幫助美國人理解他們的觀點與思維方式，而不是介入或偏袒他國內政。