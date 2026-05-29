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鄭麗文將訪美 藍國際部董佳瑜談效果展望：與對方建立直接聯繫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。聯合報系資料照

國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。國民黨自製直播節目「KMT直球對決」，國際部主任董佳瑜今在節目上表示，希望此次訪美後，可完整闡述國民黨的立場，跟對方建立直接聯繫，有國民黨論述的疑問都可直接聯絡。

在節目上，國民黨發言人江怡臻說，基於訪陸的成功，大家對訪美就更有興趣。她問董佳瑜，有沒有希望整趟訪美之旅結束後，達成什麼樣的效果？董表示，在和平的基礎上，完整闡述國民黨的立場，跟對方建立直接聯繫。

董佳瑜說，有任何對國民黨論述的疑問，都可以直接跟國民黨聯絡。未來在兩岸關係、中美關係裡，台灣可以不是被動的棋子，而是可以擔任主動的角色，甚至促進中美關係。

海外部主任吳亮儀說，此次訪美去的5個城市（舊金山、波士頓、紐約、華府、洛杉磯），都會舉辦僑宴。目前僑宴的安排都是非常好的，一票難求。

江怡臻也說，鄭麗文主席接待大量外媒，走進來跟出去，據說表情差很多；董佳瑜表示，外媒、外賓一跟鄭麗文聊完，採訪完後，離開時都會覺得太印象深刻，沒有見過這樣的政治人物，可以論述這麼清晰，也打破很多對國民黨的誤解。

鄭麗文 江怡臻 國民黨

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