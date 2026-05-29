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駐以色列代表李雅萍受訪 強調台海穩定攸關全球安全

中央社／ 台北29日電

以色列「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）今天刊登駐以色列代表李雅萍專訪報導，內容涵蓋台灣面對中國軍事壓力、「川習會」後台美安全合作及台灣在全球科技供應鏈的重要性等議題。李雅萍強調，台海和平穩定不僅攸關印太及全球安全，也與全球經濟及供應鏈穩定密切相關。

「耶路撒冷郵報」是以色列最大英文媒體，在北美地區也擁有廣大讀者，是國際知名報刊。李雅萍的專訪以「台灣若放棄防衛便無法存續」（If we put downour weapons, there will be no Taiwan）為題刊登。

李雅萍於專訪中就近期美中高層互動表示，台灣樂見主要國家間進行建設性及開放性對話，同時要感謝美方持續重申對台政策維持不變。李雅萍指出，台海和平穩定符合國際共同利益，台灣將持續致力維持和平、穩定及繁榮的現狀。

針對中國持續擴張軍事能力及對台施壓，李雅萍表示，中國於和平時期持續進行軍事擴張，才是造成區域不穩定的主因。台灣將持續強化國防能力，嚇阻中國進犯。美國是台灣最重要的防衛性武器來源，台美安全關係對台灣生存至關重要，而美國國會跨黨派對台支持也始終穩固。

談及台海局勢的重要性，李雅萍表示，台灣位處第一島鏈關鍵位置，台海和平穩定不僅攸關印太及全球安全，也與全球經濟及供應鏈穩定密切相關。台灣海峽與中東荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）同為全球重要戰略與經貿通道，一旦爆發衝突，將對全球經濟及供應鏈造成深遠衝擊。

另外，李雅萍指出，台灣半導體產業的優勢，來自長年累積的完整產業鏈與高度成熟的產業生態系，這也是台灣持續維持全球關鍵技術領先地位的重要基礎。

李雅萍強調台灣自我防衛目的在於嚇阻，而非挑釁或引戰。台灣除持續強化國防能力外，也正積極提升民防及全社會韌性。

本篇專訪報導記者溫斯頓（Alex Winston）文末也以此次李雅萍闡述台灣政府致力維持現狀，並在美中競爭及區域安全情勢升溫下，台灣持續強化自我防衛能力，並深化與美國及其他民主夥伴合作的和平政策等重點作為總結。

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