睽違6年訪台 維特齊：獻給民主推手哈維爾的禮物

睽違近6年，捷克參議長維特齊將再次訪台，他告訴中央社記者，非常期待見到友善的台灣人民，捷克與台灣為自由民主的國家，應互相支持、團結合作。此次訪台恰逢捷克民主象徵人物哈維爾誕辰90週年，維特齊形容此行為「獻給哈維爾的一份禮物」。

維特齊（Miloš Vystrčil）將於6月1日至4日率領約40人代表團訪問台灣，這也是繼他在2020年8月底首次率團訪台後，二度訪問台灣。

訪台前夕，維特齊接受中央社專訪時表示：「我非常期待再次來到台灣，期待台灣美麗的自然風景，最重要的是，我很期待見到台灣人民，因為他們都是非常友善的人。」

維特齊說：「我們此次來台最重要的目的，是彼此支持。捷克與台灣都是自由且民主的國家，而自由民主國家應該彼此支持，唯有團結合作，我們才會更加強大。」他相信，此行將有助於在政治交流與民間互動層面，進一步建立良好的理解與合作關係。

●「哈維爾長椅」揭幕 象徵民主連結與對話精神

維特齊此行除了將會見多位台灣高層政治人物，也將出席在政治大學舉辦的哈維爾主題研討會、在大安森林公園舉行的「哈維爾長椅」（Havel's bench）揭幕儀式，以及出席關於他在2020年訪台的紀錄片「我是台灣人」（I am Taiwanese）的放映活動。

他強調，這些活動具有重要象徵意義，不僅紀念捷克前總統哈維爾的民主精神，也體現捷克與台灣兩個民主社會之間的共同價值。

哈維爾（Václav Havel）為捷克首任總統，曾以異議人士身分投入反對共產政權統治的運動；他象徵反對威權體制，也是自由與民主的重要倡導者。

維特齊說：「哈維爾不僅在捷克深受敬重，在台灣也同樣受到重視。因為捷克與台灣都曾為自由與民主奮鬥，並且最終都以和平、非流血的方式成功實現民主化，這也展現了兩國高度成熟的文化與社會。」

至於「哈維爾長椅」，維特齊解釋，長椅是一個讓兩個人坐下來對話的地方，而對話正是建立信任、理解與合作的途徑。「台灣的哈維爾長椅，象徵著捷克與台灣之間對話與交流的支持。」

維特齊並指出，此次訪問恰逢捷克民主象徵人物哈維爾誕辰90週年，具有特殊歷史意義。他形容此行像是「獻給哈維爾的一份禮物」，象徵民主理念的延續與實踐。

此外，他將參與在國立政治大學成立的「捷克語教室」揭幕儀式。維特齊說：「這真的非常令人振奮。大家都知道，捷克語與中文都被認為是世界上最困難的語言之一，因此能夠在台灣成立捷克語課程，真的非常了不起。」

●肯定布拉格台北直航 台捷關係6年來成果豐碩

回顧過去6年台捷關係發展，維特齊表示，「我個人最開心的事情之一，是台北與布拉格之間開通直航」。

2023年7月，中華航空開通台北-布拉格直飛航線，成為台灣直飛捷克的首條定期航線，縮短兩地往返時間，促進觀光發展外，也使商務、人員交流更便利。

維特齊表示，自2020年他首次訪台以來，雙方合作持續深化，已有多項企業與學術計畫落地，包括供應鏈研究、半導體技術合作、研究中心建置與學生交換計畫等，累計規模達數億克朗。

除了政治層面的合作，維特齊說，兩國之間也出現自然的交流發展，包括文化、學術、大學合作，以及企業界之間的互動，這些都令他倍感欣慰。