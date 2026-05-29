捷克參議長維特齊：不屈服中國施壓 訪台符雙邊利益

捷克參議長維特齊將於6月初再度訪台，面對中國可能施加的外交壓力，維特齊告訴中央社記者，捷克不會屈服，並認為訪台符合台捷雙方國家利益。他指出，自2020年他首次訪台以來，雙邊貿易與投資顯著成長，高科技產業鏈合作也持續深化。

維特齊（Miloš Vystrčil）將於6月1日至4日率領約40人代表團訪問台灣。針對中國可能施加的外交壓力，維特齊接受中央社訪問時表示，類似情況預期不會有太大改變，「但我們不會屈服於壓力」。

維特齊曾在2020年率團訪台，當時是繼承捷克已故前參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的訪台計畫。柯佳洛在訪台前收到來自中國大使館的恐嚇信揚言要報復捷克企業，後來因心臟病猝逝而無法訪台。

對維特齊而言，訪台是基於國家利益與價值選擇。他說：「我們的責任是為自己的國家做正確的事情。而我認為，這次訪問台灣，對捷克是好事，我也相信對台灣同樣如此。所以我會前往台灣，我非常期待這次訪問。」

●捷克政壇熱議 維特齊強調台捷投資貿易成果

維特齊將訪台一事近期在捷克政壇引起熱烈討論。捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）日前表示，他拒絕提供專機給維特齊訪台，理由是不希望此行被視為官方背書，進而損害捷克在中國的商業利益。

對此，維特齊28日在參議院記者會上強調，訪台不僅未對捷克企業造成負面影響，反而顯著促進雙邊貿易與投資合作，並呼籲外界應以事實為基礎看待。

維特齊指出，所謂「因訪台導致商業失敗」的說法與事實不符。根據實際數據顯示，自從他在2020年訪台後，捷克與台灣之間的雙邊貿易呈現「數百個百分點」的成長，台灣對捷克的投資也明顯增加。

他提到，包括捷克前眾議院議長艾達莫娃（MarkétaPekarová Adamová）在內的多次高層互訪，均進一步鞏固雙邊經貿關係。

此次訪台前，維特齊與多家在捷克設廠的台商交流，包括參訪新泰工業（CTi Europe s.r.o）與富士康（Foxconn），他表示，相關投資計畫持續推進，台灣已在捷克創造近2.5萬個就業機會，這些成果顯示捷台合作已轉化為具體的經濟效益，而非單純政治互動。

在貿易結構方面，維特齊指出，捷克與台灣的經貿往來屬於高科技產業鏈合作。捷克出口以高附加價值產品為主，而自台灣進口的印刷電路板、晶片等關鍵零組件，則進一步被整合至高端製造產品中，再出口至全球市場。他強調，這種合作模式與從其他市場進口低附加價值商品存在本質差異。

●駁斯柯達銷售下滑因訪台 警示中國市場風險

針對外界以「捷克汽車品牌斯柯達（Škoda）在中國市場銷售下滑」與維特齊訪台有關的說法，維特齊則以數據回應指出，斯柯達在2018年於中國銷售約35萬輛，2019年降至27萬輛，2020年進一步下降至約17萬輛，顯示銷售下滑趨勢早在其訪台之前即已開始。他批評將既有市場變化歸因於單一政治行為，並不符合事實邏輯。

談及對中國市場的看法，維特齊強調，他並不反對與中國進行經貿往來，但前提必須建立在「平等與互利」基礎之上。他警告，若貿易關係演變為單向依賴或技術被不當複製，將對企業創新能力造成傷害，並導致捷克失去關鍵技術與研發成果。

他進一步指出，中國市場競爭門檻高、風險大，對外資企業設有嚴格條件，僅少數大型企業能夠維持穩定經營，中小企業則普遍已退出市場，這一現象並非捷克獨有，而是整個歐洲共同面臨的挑戰。

維特齊強調，真正有效的外交應是「良好外交」，即在維護國家安全、經濟利益與價值理念之間取得平衡。他指出，與民主國家合作以應對威權挑戰，包括支持烏克蘭抵禦外來侵略，本身同時具備價值與務實雙重意義。

他強調，企業界對捷台交流普遍抱持正面期待，並已積極準備參與投資、出口與技術合作。他期待未來捷克能持續深化與台灣及其他理念相近夥伴的合作關係，共同提升國家競爭力、確保經濟安全並降低戰略依賴。

他說，捷克當前最需要的不是內部政治對立，而是基於事實與理性的共識，以推動國家在全球經濟與安全環境中的長遠發展。