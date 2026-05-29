捷克參議長再次訪台 將晉見賴總統、揭幕哈維爾長椅

睽違近6年，捷克參議長維特齊將率約40人代表團於6月1日至4日訪台，期間將晉見總統、副總統、會見立法院代表與各部會首長，另外也會揭幕「哈維爾長椅」與「捷克語教室」，以及國際知名新創展覽InnoVEX的捷克館，促進台捷雙方在政治、經貿、文化等領域的交流與合作。

維特齊（Miloš Vystrčil）28日在參議院召開記者會時表示，他將於31日搭乘布拉格台北直航班機，在6月1日至4日訪問台灣。此次出訪應立法院院長韓國瑜邀請，他將會晤立法院國民黨與民進黨的代表，進行跨政治光譜的交流。

維特齊表示，此行他將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，以及會見外交部、衛福部、經濟部、國發會與國科會等部會首長，並與產業、學術、研發與文化領域代表交流。此外，他也將會晤台灣前總統蔡英文。

他說：「捷克代表團包括約40位來自企業、大學與文化界的代表。在緊湊的行程中，我們將揭幕『哈維爾長椅』、在國立政治大學成立捷克語教室，並和由捷克工業暨交通聯盟與捷台商會（Czech-TaiwaneseBusiness Chamber）組成的企業代表團，共同為國際知名新創展覽 InnoVEX的捷克館揭幕。」

此次出訪，還包括來自馬薩里克大學、查理大學、捷克理工大學的學界代表，以及專業文化界人士同行。

維特齊說，他與團隊早在數月前就為此次訪問做準備，確保一到台灣即能與合作夥伴對接、談生意、簽署備忘錄、推動學生交流。「這趟訪問無論是在建立聯繫、擴大雙邊合作皆準備完善。不只是商業領域，也包括大學交流與文化層面。」

此次將陪同出訪的捷克工業暨交通聯盟理事約納克（Petr Jonák）則表示：「台灣如今無庸置疑是全球 AI基礎設施的重要引擎。它主導最先進晶片的生產，其經濟去年成長速度幾乎是歐盟的6倍。」

約納克說，本次隨團赴台的企業涵蓋機械製造、高科技製造、資訊科技與資安領域，也包括投入能源、航太與虛擬實境等前瞻領域研發的公司。此外，還有醫療、觀光及服務業代表參與。

約納克表示，企業界已事先安排大量商務會談，這將是他們加入台灣科技與供應鏈生態系的重要契機。

2020年，維特齊率領約90人訪問團訪台，並受邀到立法院演說，是非邦交國議長中第一人。維特齊在演說時引美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）「我是柏林人」名言，以中文表示「我是台灣人」，在國內與國際間引起熱烈迴響。