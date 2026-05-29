賴總統1招回敬川普「台灣晶片小偷」？林佳龍：台美是共生夥伴沒有誰偷誰

賴清德總統周三參加美國在台協會（AIT）舉辦的國慶酒會時，致贈「張忠謀傳」請AIT處長谷立言轉交給美國總統川普，好了解台灣的晶片產業形成過程，被認為是回敬川普所謂「台灣偷走美國晶片」的言論。外交部長林佳龍今日下午與媒體茶敘時指出，台美是共生夥伴，沒有誰偷誰、誰傷誰，要把餅做大，保護民主供應鏈不被破壞。

有媒體詢問川普在會晤中國大陸國家主席習近平之後的涉台獨論述受到習近平影響，林佳龍說，美國對台政策沒有改變，除了川普外，要看美國的事後聲明，以及國務卿魯比歐（Marco Rubio）的論述。

林佳龍指出，台灣已經是民主國家，不是誰講就能改變台灣的地位；習近平整天想說服川普，中國已經擁有台灣千年卻不小心失去，現在要回到祖國懷抱，才是中華民族偉大復興；聽在川普耳朵裡，可能會覺得習近平不斷在重複奇怪問題。

林佳龍表示，川普希望維持台海和平，不要有人改變現狀；事實上，改變現狀的、破壞台灣關係法前提的都是中共，是中共針對全世界建軍備戰，到處霸凌破壞，卻扭曲成台灣都問提，這是打人喊救人。

針對川賴通話，林佳龍說，台灣是接電話一方，會做好準備，主動權在川普；至於對台軍售，對美國來說是一門好生意，如果有人要阻撓，就要看怎麼管理阻撓的人。

林佳龍表示，習近平想要塑造「中美共管台灣的假象」，但製造問題的是中國，因此台灣要美國及全世界，尤其是第一島鏈國家共同管理中共，不要出現意外行動。