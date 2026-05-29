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川賴通話卡關？主動權在美 林佳龍：川普未撥通是給習近平一個人情

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統（左）、美國總統川普（右）。合成圖／聯合報系資料照、美聯社
賴清德總統（左）、美國總統川普（右）。合成圖／聯合報系資料照、美聯社

美國總統川普日前曾公開表示將與總統賴清德通話，不過至今仍未有進一步消息。外交部長林佳龍29日表示，「川賴通話」議題高度敏感，主動權掌握在美方手中，台灣方面則會持續做好各項準備。

林佳龍29日舉行媒體茶敘，說明近期外交工作成果。針對外界關注川普是否已與賴總統通話，他指出，中方對此高度關切，甚至認為若美台領導人直接通話，恐使先前「川習會」相關成果受到影響，顯示北京對此議題極為敏感。

林佳龍表示，中共對美台高層互動的敏感程度，甚至已超過軍售議題，「軍售好像已經不是最重要的，現在『打電話』反而變成最重要的事」。

他進一步指出，現階段只要川普尚未撥出這通電話，「某種程度上，就是給習近平一個favor（人情）」。至於美方是否會進一步推動相關安排，仍須視川普後續決定而定。

林佳龍強調，這並非台灣方面可以主導的事情，「主動權是在川普總統」，而台灣作為接電話的一方，就是持續做好準備。他也認為，既然川普已公開談及此事，美方後續應會持續評估適當時機與方式。

他並提到，近期包括關稅、軍售等議題，也都是在美方逐步決策下陸續推進，未來相關發展仍值得持續觀察。

林佳龍 川普 川賴 習近平 賴清德

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