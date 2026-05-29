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民進黨：藍白強推惡法衝擊電力 輝達用電請蔣萬安找立委討公道

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人李坤城今天表示，國民黨與民眾黨今天在立法院，強行將產業高度疑慮的「空汙法」逕付二讀，恐衝擊台灣產業用電。聯合報系資料照
民進黨發言人李坤城今天表示，國民黨與民眾黨今天在立法院，強行將產業高度疑慮的「空汙法」逕付二讀，恐衝擊台灣產業用電。聯合報系資料照

民進黨發言人李坤城今天表示，國民黨與民眾黨今天在立法院，強行將產業高度疑慮的「空汙法」逕付二讀，恐衝擊台灣產業用電。藍白漠視產業意見、限制AI用電發展，就是阻礙台灣產業與經濟發展的元兇；台北市長蔣萬安口口聲聲關心輝達用電議題，請找破壞供電穩定的藍白立委。

李坤城指出，藍白胡亂修法，欲立法限制能源供應韌性，將對AI產業及8千家企業營運產生衝擊，嚴重影響台灣經濟發展，日前產業界早已疾呼，請藍白立委維持現行管理機制，切莫胡亂修法，不僅恐讓地方恣意擴權，更衝擊能源供應與產業運作。

李坤城說，藍白不顧產業擔憂，強行將爭議法案逕付二讀，是阻礙台灣產業與經濟發展的元兇。尤其，近日輝達海外總部落腳北士科，AI產業用電問題成為焦點，蔣萬安更是頻頻出招，喊話中央穩定供電；如今，藍白意圖聯手強行修法，破壞供電穩定，能源問題請蔣萬安找藍白立委討公道，別再只會凡事推中央。

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