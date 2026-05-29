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駐以色列代表耶路撒冷演講 分享民主韌性經濟榮景

中央社／ 台北29日電

以色列代表李雅萍27日應邀出席「耶路撒冷祈禱早餐會」（Jerusalem PrayerBreakfast, JPB）10週年活動並發表專題演講，分享台灣在民主韌性、科技創新及參與國際的經驗與貢獻。

駐以色列代表處發布新聞指出，「耶路撒冷祈禱早餐會」是以色列國會及國際基督教團體共同推動的菁英社群論壇及祝禱活動，自2016年創辦以來，已成為全球基督教領袖及公共事務人士交流的重要平台。今年適逢10週年，吸引來自世界各地宗教領袖及國際組織代表齊聚耶路撒冷，共同為民主自由、區域和平祈禱祝福。

李雅萍於演講中指出，台灣歷經天然災害、外部軍事威脅及國際孤立等多重挑戰，仍持續以堅韌精神守護民主自由，並發展成為全球高科技及半導體產業的重要樞紐。台灣不僅能夠協助國際社會，更有能力在亞太地區扮演領導角色，尤其在民主防衛、打擊假訊息、資安合作及供應鏈安全等議題上，台灣已成為全球重要夥伴。

李雅萍表示，台灣與以色列同樣面對複雜安全威脅與地緣政治挑戰，雙方均展現高度韌性。台灣多年來也積極投入國際人道援助，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間提供醫療物資，到近年持續協助全球的發展計畫，充分展現台灣不僅可以幫忙也可領導的精神。

在談及經濟與科技發展時，李雅萍指出，台灣成功轉型為全球高科技創新重鎮，除半導體產業外，完整的中小企業科技供應鏈也在人工智慧（AI）革命中扮演不可或缺角色，台灣將與理念相近國家共同建立更具韌性與互補性的合作夥伴關係。

演講期間，現場與會人士多次報以掌聲，也紛紛發言肯定台灣捍衛民主制度與自由價值，支持台灣參與國際社會，以及深化與全球民主夥伴的合作。

耶路撒冷 以色列 李雅萍

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