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睽違13年重返台灣 聖文森大使：臭豆腐是熟悉味道

中央社／ 台北29日電

友邦聖文森及格瑞那丁新任大使姜康特曾因求學在台灣居住6年，他接受中央社專訪時透露，當年最愛台灣食物是牛肉麵與炒飯，今年重返台灣又再聞到熟悉的臭豆腐味道，他坦言「其實不難吃」。

姜康特（Kenton Chance）今年3月抵達台灣，5月28日上午向總統賴清德遞交到任國書，同日下午就接受中央社專訪，這也是他抵任後首次接受媒體專訪。

姜康特於20年前首次來台學中文，在台6年期間於銘傳大學完成學士和碩士學位，他分享班上曾有來自14國、21名學生，沉浸於多元文化、多種語言的學習環境，但印象最深刻的是教室外活動。

他表示，曾經划過龍舟、爬阿里山，到馬祖和澎湖等台灣各地旅遊，是非常豐富身心靈的經驗，與台灣人的互動更讓他受惠良多，並曾在台灣人家裡過農曆年，有機會理解台灣的民俗祭祖文化，這些體驗均有助於理解台灣人的思維和感受。

台灣以美食著名，姜康特分享最愛的台灣食物是牛肉麵和炒飯，以前打完籃球都會去吃炒飯。但被問到是否試過臭豆腐，姜康特笑說，6年在台期間只吃過一次，原因是不能沒吃過臭豆腐就回聖文森，才鼓起勇氣嘗試。

「其實不難吃」，他坦言，實際吃進嘴裡的口感和嗅覺感受不一樣，但真要忽略氣味把豆腐放進嘴裡，還是個相當大的挑戰。

睽違13年重回台灣是否再次挑戰臭豆腐，姜康特說，試過一次後，再嘗試第2次就沒那麼困難，當年第一次聞到時真的大吃一驚，但習慣後又覺得沒那麼糟；今年回到台灣後，一聞到立刻就注意到這股熟悉的臭豆腐味道，且內心仍忍不住吶喊「天啊！真的好臭！」

銘傳大學 中央社 中文

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