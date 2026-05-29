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新任聖文森大使：兩國邦誼是長期利益 台灣不需擔心

中央社／ 台北29日電

友邦聖文森及格瑞那丁大使姜康特20年前首次來台就學，之後成為新聞工作者，今年以外交官身分回到台灣。他接受中央社專訪時表示，希望更多台灣企業投資聖文森以進一步深化關係；與台灣邦誼為聖文森長期利益，台灣人不需要擔心邦交生變。

姜康特（Kenton Chance）今年3月抵達台灣，5月28日上午向總統賴清德遞交到任國書，同日下午接受中央社專訪，這是他抵任後首次接受媒體訪問。

姜康特與台灣淵源深厚，2006年接受台灣政府獎學金，首次來台學習華文，2011年取得銘傳大學大眾傳播學士學位，之後又攻讀國際關係碩士學位。他完成學業後在世界各地從事新聞工作，並在聖文森創立網路媒體iWitness News。

今年初，姜康特接到一項新任務，獲聖文森總理佛萊代（Godwin Friday，另譯：傅萊德）指派成為駐台大使。

姜康特回憶說，多年前被徵詢過，但婉拒了。去年再次受到徵詢時，有人跟他說，擔任大使的機會不是唾手可得，且還是第一人選，「國家需要你時，不應該拒絕」，因此在獲得妻子同意後，睽違13年重返台灣。

由新聞工作者轉換跑道成為外交官，姜康特認為，記者具備的溝通技能對外交官工作非常有用，能以特定方式表達自己想法、確保自身利益，同時不冒犯對方或對方國。此外，人際管理也非常重要，必須以自己國家利益來交朋友。

姜康特強調，現在的聖文森政府路線為中間偏右，重視「經濟外交」（economic diplomacy），這代表聖文森正尋求像台灣這類長期夥伴，多元發展並強化聖文森的經濟，他來台的重要工作即是吸引外資投資，包括觀光旅宿產業等。

姜康特認為，現在是進一步整合彼此的經濟的時機，「雙方整合的程度越高，友誼也就會越強健」。

聖文森去年11月舉行國會大選，新民主黨（NDP）勝選，終結聯合勞工黨（ULP）長達24年的執政，佛萊代取代全球在位時間最長的民選領袖之一龔薩福（Ralph Gonsalves）出任總理。

對於新民主黨曾說「勝選就外交轉向中國」，姜康特表示，NDP確實在2016年有此表態，但佛萊代在同年當選黨魁後，此議題就不再被公開提起，期望台灣人民注意到新政府的實際作為。

姜康特舉例說，台灣駐聖文森大使范惠君是新政府率先接見的大使之一。聖文森副總理李柯克（St. ClairLeacock，另譯：李考克）也在3月率團訪問台灣，聖文森於甫落幕的世衛大會（WHA）亦發聲挺台國際參與。

「台灣人民不需要擔心兩國邦誼」，姜康特強調，聖文森並沒有理由切斷與台灣的情誼。

他堅定地說，聖文森與台灣建交已45年，已超越朋友、成為家人。聖文森因為台灣在各領域的幫助才有現在的榮景，尤其是人才培育的雙邊合作，「我就是個範例」。

中央社 銘傳大學 台灣人

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