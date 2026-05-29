電力排碳係數未準時公布 國民黨智庫疑政府因非核家園蓋牌

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今日舉辦「兩岸碳中和大會會後分享會」，國政基金會副執行長吳怡玎表示，電力排碳係數的數據至今卻仍未見財政部或經濟部依法公布，政府是否因2025非核家園目標逼近，數據表現不佳而刻意蓋牌？

國政基金會社福衛環組召集人陳宜民表示，本屆兩岸碳中和大會的順利召開，是「國共兩黨智庫論壇」務實溝通的具體延續。在當前國際淨零碳排趨勢與兩岸緊張局勢下，雙方透過智庫平台，將倡議化為可落地的產業對接，特別邀請「中關村上市公司協會」、「清華校友總會碳中和專委會」等產業龍頭與大咖機構協辦，建構出兼具戰略高度與市場實效的交流合作平台。

吳怡玎說，中國大陸採取「由上而下、國家主導」的系統工程模式，坦誠面對核心問題。台灣現行的綠能轉型策略則顯得被動且支離破碎，新版「氣候變遷因應法」不僅刻意迴避了高達9成的「能源部門」減量責任，行政院更試圖透過修法將發電與儲能責任實質轉嫁給民間企業與用電大戶。這種治理哲學的落差，將直接決定兩岸產業未來的能源成本與國際競爭力。

吳怡玎也質疑，過往皆在4月底前公布的上一年度電力排碳係數，但上一年度的數據至今卻仍未見財政部或經濟部依法公布。相較於去年是在4月23日準時公開，今年的嚴重延宕已引發產業內強烈質疑，政府是否因2025非核家園目標逼近，數據表現不佳而刻意蓋牌？

21世紀基金會副執行長周韻采表示，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）即將於明年正式落地，以及兩岸日趨嚴格的碳排與碳路徑揭露規範，當前企業面臨的不再是「要不要減碳」的選擇題，而是「攸關企業生死」的必答題。

前環保署長沈世宏表示，台灣因非聯合國氣候公約締約國，面臨跨國碳權無法帶回抵換的困境。對此他提出戰略建言，應放寬現行國外碳權僅能抵換5%的限制，並超越雙邊協議框架，積極建構多邊友邦合作機制，透過多國建立總帳與分帳機制，在聯合國體系內合法登錄後再轉移回台，以此突破國際碳權轉移機制，積極取得自然碳匯。

前環保署長魏國彥指出，當前的「非核家園」政策強行將核能發電廠逐步退役，導致台灣在缺乏核能作為低碳基載電力的情況下，發電極度仰賴化石燃料，燃煤與燃氣發電仍是供電主力，使得整體減排工作難以取得實質性突破。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，未來若能結合兩岸在市場、技術、文化資源與地方創生上的互補優勢，將有機會兩岸共同發展低碳景區、綠色旅宿、零碳園區、碳盤查方法學及永續旅遊人才培訓，打造華人文旅產業的低碳示範模式。並於碳中和大會結束後，積極與大陸景區進行示範試點對接，共謀綠色文旅商機。

循環力量生技公司陸昶熹剖析「黑水虻生活史」與「陽梅示範基地」經驗，表示透過黑水虻生物分解生活廢水汙泥，並提煉油脂為生質航空燃料（SAF），達成高效去化污泥兼產綠能，引發大陸廠商熱烈迴響。未來將評估全球減碳趨勢下的永續航空燃料市場需求，並汲取澎湖案例經驗，避免養殖規模化不足等問題重演。