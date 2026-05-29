陳水扁希望沈伯洋是第二個民進黨台北市長 蔣萬安用這句話回應

針對前總統陳水扁指希望沈伯洋是第二個民進黨台北市長，台北市長蔣萬安下午被媒體問到時指出，自己就是專注市政，持續為所有市民打拼。

蔣萬安下午赴市議會總質詢，另針對自己的民調滿意度高，蔣萬安說，過去這幾年，市府團隊都非常努力，其實台北市政府在過去這幾年推動了非常多的建設，大巨蛋在上任第一年就完工啟用，甚至舉辦國際賽事也帶來人潮跟經濟。

另外，蔣萬安也說，捷運6線齊發2.0，未來台北就會有首都的環狀線，輝達也正式落腳北士科，帶來上萬個工作機會，這些都是「台北隊」以及市民共同努力的成果。

他說，包括生生喝鮮奶，對生育津貼加碼，還有包括許多育兒友善的政策，不只是各縣市願意響應「中央也跟著我們做」，北市也很願意來分享經驗。更重要的是，台北市近期也獲得全球城市評比的諾貝爾獎，也就是新加坡「李光耀獎」特別榮譽獎項，北市都會持續努力跟所有的市民一起打拼。